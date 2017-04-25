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25 апреля 2017
Наука и техника
Продукция обнинского предприятия полетит на Марс
На этом производстве будут изготовлены композитные элементы десантного модуля и поверхностная платформа для доставки марсохода на поверхность Марса в 2020 году.
Ответственность такого высочайшего уровня возлагается на «Технологию» впервые. Предприятие уже подписало контракт на сумму 250 миллионов рублей.
В целом же в текущем году портфель заказов «Технологии» для космической отрасли сформирован на сумму 630 миллионов рублей.
– Мы планируем изготовить более 300 изделий, предназначенных для комплектации космических аппаратов, – отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей СИЛКИН.
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