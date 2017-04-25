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Продукция обнинского предприятия полетит на Марс

25 апреля 2017
Наука и техника


Продукция обнинского предприятия полетит на Марс

Обнинское предприятие ОПНН «Технология» примет участие в международном проекте ЭкзоМарс-2020.

На этом производстве будут изготовлены композитные элементы десантного модуля и поверхностная платформа для доставки марсохода на поверхность Марса в 2020 году.

Ответственность такого высочайшего уровня возлагается на «Технологию» впервые. Предприятие уже подписало контракт на сумму 250 миллионов рублей.

В целом же в текущем году портфель заказов «Технологии» для космической отрасли сформирован на сумму 630 миллионов рублей.

– Мы планируем изготовить более 300 изделий, предназначенных для комплектации космических аппаратов, – отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей СИЛКИН.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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