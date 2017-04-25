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В Балабанове дан приказ «выселять» неплательщиков с муниципального рынка

25 апреля 2017
Торговля


В Балабанове дан приказ «выселять» неплательщиков с муниципального рынка

Месяц назад в соседнем с Обнинском Балабанове директор Многофункционального центра обслуживания населения Борис СЕРГЕЕВ рассказал о недоимках на самом прибыльном предприятии муниципалитета – городском рынке.

Сумма недостачи почти в 4 млн. рублей «накапала» из-за систематической неоплаты предпринимателями занимаемых торговых мест. Как тогда сообщил Борис Николаевич, он оповестил всех должников о необходимости рассчитаться, и пригрозил в случае неоплаты прибегнуть к жестким мерам – расторжению договоров, демонтаже торговых павильонов и взыскании задолженности через суд.

Как выяснилось сегодня, за минувший месяц сумма задолженности только увеличилась, поскольку ни один из должников с рынком так и не рассчитался, а пеня, выставленная за просрочку, приплюсовалась к основному долгу. Директор МУП «МЦОН» вновь разослал письма и пригрозил отключить электроэнергию.

На такое сообщение зам. главы администрации Нина ФИЛАТОВА, которая проводила рабочую планерку руководителей города, приказала переходить от слова к делу.

- Борис Николаевич, начинайте демонтаж павильонов, в первую очередь с тех, у кого самые большие суммы долга. И подавайте иски в суд на взыскание, чтобы потом нам не пришлось искать наших должников, - обратилась она к директору МУП.
 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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