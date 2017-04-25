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В Обнинске стартует конкурс по замене остановочных павильонов

25 апреля 2017
Благоустройство


В Обнинске стартует конкурс по замене остановочных павильонов

Об этом порталу Obninsk.Name рассказала начальник отдела городского дизайна и рекламы Оксана ГРИЦУК.

Под снос пойдут остановки на улице Энгельса и улице Курчатова. Сейчас в администрации ждут, когда подрядчики проявят заинтересованность к этому делу. Завершить конкурсную процедуру планируется в последний день мая.

- Им еще два месяца дается на установку, но сейчас сезон, поэтому мы надеемся, что с этим подрядчик затягивать не будет, - пояснила Грицук.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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