|
25 апреля 2017
Власть
Геннадий Скляр рассказал о своей активной международной деятельности
Так, Геннадий Иванович рассказал о своей недавней поездке в составе российской делегации на ассамблею Межпарламентского союза, которая прошла в республике в Бангладеш.
- Впервые за все годы Россия провела там свою резолюцию. Она была посвящена невмешательству в дела суверенных государств. Против нас выступили 12 западных стран, а через два дня после принятия этой резолюции американцы бомбили Сирию. Все увидели, что Россия не зря говорила, что это недопустимо! - рассказал Геннадий Иванович.
Еще один неприятный момент был связан с тем, что именно в дни работы ассамблеи произошел теракт в Санкт-Петербурге, и все ее участники минутой молчания почтили память погибших.
Также Геннадий Иванович поведал о том, что сейчас идет готовится его поездка в Тегеран, где он будет общаться со своими иранским коллегами. По этому вопросу на прошлой неделе он уже провел встречу с послом Ирана в России.
- Я отвечаю в Думе за взаимоотношения с Ираном, а это государство - один из главных игроков на Ближнем Востоке. Я постараюсь сделать все от меня зависящие для того, чтобы воздействие Ирана было направлено на то, чтобы погасить те очаги вооруженных конфликтов, которые есть на Ближнем Востоке, - отметил Скляр.
Просмотров: 61
Последние новости из рубрики «Власть» и по тэгам #депутат, #конференция, #ассамблея:
24 апреля 2017
В Обнинске скоро начнется ремонт дорог и дворов
Отыграны первые работы по благоустройству дворов и городских дорог. Так, к примеру, прошел конкурс среди
24 апреля 2017
Боровские депутаты отметили День местного самоуправления в Крыму
Депутаты соседнего с Обнинском Боровского района отметили День местного самоуправления поездкой в Крым.
20 апреля 2017
Депутаты Заксобрания раскрыли свои доходы
На официальном сайте парламента Калужской области появились сведения о благосостоянии избранников народа.
19 апреля 2017
Депутаты стесняются говорить о премиях одаренным детям?
Видимо, устав от критики, льющейся в адрес депутатского творения под названием Положение о премиях выдающимся
19 апреля 2017
Завтра в Заксобарнии Калужской области освободится мандат
Двадцатого апреля состоится заседание пятой сессии Законодательного Собрания Калужской области. В этот
18 апреля 2017
Вера Плашкевич начала пропускать заседания комитетов
На сегодняшнем заседании комитета по социальной политике Обнинского городского Собрания отсутствовала
17 апреля 2017
Обнинские депутаты были услышаны в Совете Федерации
На днях в Калуге состоялся совместный съезд депутатов представительных органов муниципальных образований
4 апреля 2017
Покупка нового автомобиля для администрации Ермолино находится под вопросом
Недавно мы рассказывали о том, что на одном из думских заседаний в соседнем с Обниснком Ермолине депутаты
31 марта 2017
Вопросы расширения границ будут решаться «наверху»
Несмотря на то, что обнинские депутаты и избранники народа совхоза «Боровский» смогли договориться о
31 марта 2017
Глава администрации Боровского района не нуждается в первых замах
Как известно, у каждого руководителя администрации имеется первый заместитель, который становится исполняющим
Архив новостей
Самое оцененное
27 марта 2017
Калужского омбудсмена взимание платы на Киевке поставило в тупик
На днях свое недоумение по поводу того, как оплачивается
31 марта 2017
Лоточники шокировали покупателей бредовыми ценниками
То, что культура обнинской лоточной торговли достигла своего дна, жители
31 марта 2017
Ухудшение ситуации на платной Киевке ожидают к лету
Тема введения в действие платного режима на участке трассы М-3 Украина
Самое читаемое
Криминал
19 апреля 2017
Обнинец убит термосом прямо на автобусной остановке!
ЖКХ
13 апреля 2017
В Обнинске наступила «газовая» неразбериха
Лента новостей
25 апреля 2017
В Балабанове дан приказ «выселять» неплательщиков с муниципального рынка
Месяц...
25 апреля 2017
Продукция обнинского предприятия полетит на Марс
Обнинское...
25 апреля 2017
Чистая вода в Боровске появится через две недели
Несмотря...
25 апреля 2017
Обнинцы
О...
25 апреля 2017
Собственник балабановского «шанхая» взялся за переделку
Сегодня...
25 апреля 2017
Участник массовой разборки в Обнинске, убивший человека, не признает своей вины
Следственным...
25 апреля 2017
В Обнинске управляющие компании создают проблемы аварийной службе и диспетчерам 112
В...
25 апреля 2017
Мэр Обнинска доволен работой коммунальщиков по спиливанию деревьев
За...
24 апреля 2017
В Обнинском велопробеге приняли участие две сотни человек
Обнинск...
24 апреля 2017
В Обнинске
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
27
У страха глаза велики?
2
5
В Обнинске зоозащитный центр «Новый ковчег» отказался помочь бездомному котенку!
3
4
Бюджет города может спасти возврат долгов
4
4
С 10 апреля плата за ОДН опять изменится
5
3
Обещанного три года ждут?
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
У страха глаза велики?
3
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
4
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
5
19
Обнинск и «совхоз «Боровский» поделили спорные деревни пополам!
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
У страха глаза велики?
3
27
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
4
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
5
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
Доска объявлений
События
90
Компьютеры
307
Работа
1136
Недвижимость
2846
Авто-мото
453
Бытовая техника
359
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1054
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2426
Разное
1169
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.