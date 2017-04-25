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Геннадий Скляр рассказал о своей активной международной деятельности

25 апреля 2017
Власть


Геннадий Скляр рассказал о своей активной международной деятельности

Депутат Государственной Думы РФ Геннадий СКЛЯР провел сегодня в Обнинске пресс-конференцию с местными и калужскими журналистами.

Так, Геннадий Иванович рассказал о своей недавней поездке в составе российской делегации на ассамблею Межпарламентского союза, которая прошла в республике в Бангладеш.

- Впервые за все годы Россия провела там свою резолюцию. Она была посвящена невмешательству в дела суверенных государств. Против нас выступили 12 западных стран, а через два дня после принятия этой резолюции американцы бомбили Сирию. Все увидели, что Россия не зря говорила, что это недопустимо! - рассказал Геннадий Иванович.



Еще один неприятный момент был связан с тем, что именно в дни работы ассамблеи произошел теракт в Санкт-Петербурге, и все ее участники минутой молчания почтили память погибших.

Также Геннадий Иванович поведал о том, что сейчас идет готовится его поездка в Тегеран, где он будет общаться со своими иранским коллегами. По этому вопросу на прошлой неделе он уже провел встречу с послом Ирана в России.

- Я отвечаю в Думе за взаимоотношения с Ираном, а это государство - один из главных игроков на Ближнем Востоке. Я постараюсь сделать все от меня зависящие для того, чтобы воздействие Ирана было направлено на то, чтобы погасить те очаги вооруженных конфликтов, которые есть на Ближнем Востоке, - отметил Скляр.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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