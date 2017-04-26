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Прошел семинар по организации информационного обмена в кризисных ситуациях

26 апреля 2017
Официально


Прошел семинар по организации информационного обмена в кризисных ситуациях

Калужский филиал МРСК Центра и Приволжья и муниципалитеты региона совершенствуют систему информационного обмена.

13 апреля 2016 года калужский филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и министерство информационной политики и массовых коммуникаций Калужской области провели семинар, посвященный планированию и управлению информационными коммуникациями в кризисных ситуациях.

Цель семинара – организация взаимодействия и информационного обмена различных структур в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей Калужской области. В семинаре приняли участие заместитель начальника ГУ МЧС России по Калужской области Дмитрий Низовцев, начальник управления информационной политики министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Евгений Журавлев, председатель комитета по коммуникациям ТЭК РАСО Ирина Есипова, и.о. заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» Владимир Комков, руководители структур по связям с общественностью Россетей, МРСК Центра и Приволжья и Калугаэнерго, а также представители ЕДДС, службы оперативного информирования МЧС, органов местного самоуправления. 

Ирина Есипова поделилась опытом планирования и управления информационными коммуникациями в кризисных ситуациях, а также провела тренинг по отработке совместных действий энергетиков и представителей муниципальных образований по информационному взаимодействию при возникновении массовых нарушений электроснабжения.

В ходе семинара участники наметили совместные шаги по повышению эффективности информационного обмена и взаимодействия. Принято решение актуализировать базы данных СМИ, перечни мест общественного притяжения, усилить работу в социальных сетях по доведению информации до населения, разработать макеты информационных листовок и сообщений, для информирования населения, более активно использовать сайты районных администраций, технические средства (громкоговорители, рупоры) на объектах с массовым пребыванием людей. 

По мнению всех участников мероприятия, затронутые темы и принятые в ходе встречи решения, несомненно, очень важны для выстраивания четкой и прозрачной системы взаимодействия и информационного обмена различных структур региона в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей. Только совместные усилия всех сторон позволят повысить оперативность и эффективность действий на всех этапах работ по ликвидации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов.

В завершении семинара представители муниципалитетов поблагодарили организаторов и отметили практическую пользу проведения подобных мероприятий.      

                                          Пресс-служба филиала «Калугаэнерго»
 
 
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