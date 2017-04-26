Обнинск
Новости
Обнинские гимнастки завоевали девять золотых наград

26 апреля 2017
Спорт


Обнинские гимнастки завоевали девять золотых наград

Три дня в первом наукограде проходил турнир по художественной гимнастике «Non-Stop».

Сто пятьдесят спортсменок Калужской области и гости из других регионов боролись за право называться лучшими в этом виде спорта. Турнир является традиционным и проводится в Обнинске уже много лет. Слава об этих соревнованиях вышла далеко за пределы нашего региона, в этом году в Обнинск приехали даже представительницы Якутии, однако занять победные места девчонкам не удалось.

А вот обнинские гимнастки, наоборот, в очередной раз продемонстрировали высокие показатели. Самой маленькой победительницей в личном зачете из первого наукограда стала восьмилетняя София ЛАГОДА. Всего же воспитанницы СДЮСШОР «Квант» завоевали девять золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.

- Это очень большое количество, учитывая, что в соревновании всего одиннадцать возрастных групп, и девять золотых медалей наши, - рассказывает тренер высшей категории по художественной гимнастике СДЮСШОР «Квант» Елена САПРЫКИНА.

Однако воспитанницы обнинской школы традиционно держат высокую планку и из года в год приносят в копилку медалей большое количество новых наград.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 156
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Спорт» и по тэгам #художественная гимнастика, #спорт, #соревнования:


25 апреля 2017

Обнинск подведет спортивные итоги!
Как рассказал председатель спорткомитета Константин ОЛУХОВ, с 19 по 21 апреля в Обнинске состоялся открытый...
17 апреля 2017

Федор Емельяненко в Обнинске наградил победителей турнира ММА
В воскресенье первый наукоград посетил легенда смешанных боевых единоборств Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО. Этот спортсмен...
17 апреля 2017

В Обнинске впервые прошел кубок Калужской области по бодибилдингу!
Просторный зал ДК ФЭИ собрал большое количество зрителей и тех, кто пожелал принять участие в соревновании.
17 апреля 2017

В выходные обнинские велосипедисты снова выйдут на старт
Прокатиться по улицам наукограда все вместе велосипедисты смогут уже в ближайшее воскресенье. Старт велопробега...
15 апреля 2017

На ледовой арене в Обнинске прошла битва титанов
Сегодня во Дворце спорта «Олимп» прошел товарищеский матч между хоккейной командой «Олимп-2009» и ветеранской...
11 апреля 2017

Недостроенный ФОК в Боровске отремонтируют
В соседнем с Обнинском Боровском районе с нетерпением ожидают сдачи в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного...
11 апреля 2017

Более полусотни акробатов покажут обнинцам цирковое шоу!
Уже совсем скоро, 23 апреля, в Обнинске пройдет второй фестиваль циркового искусства «Фьюжн». Дебют мероприятия...
11 апреля 2017

Перейти на новый уровень бронзовым призерам чемпионата по хоккею мешает пустой кошелек!
На днях в обнинском спорткомплексе «Олимп» завершился Чемпионат Калужской области по хоккею. Команда...
9 апреля 2017

Семинар по американскому футболу прошел в Обнинске с небывалым размахом
Сегодня в наукограде завершился двухдневный семинар для судей американского футбола, где они поделились...
3 апреля 2017

Детский хоккейный поединок завершился дракой между судьей и родителем
Вчера состоялась встреча десятилетних хоккеистов из обнинского «Олимпа» и ржевской команды «Энергетика».


 Архив новостей

Лента новостей
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.