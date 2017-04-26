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Начальник обнинского ОМВД обсудил развитие кадетского движения в городе

26 апреля 2017
Общество


Начальник обнинского ОМВД обсудил развитие кадетского движения в городе

Главный полицейский города Александр КУДРЯШОВ провел встречу с руководством Технического лицея, на базе которого уже много лет сформированы кадетские классы.

Директор учебного учреждения Ирина СТРОЕВА рассказала Александру Александровичу об организации кадетского движения и довела информацию о мероприятиях, в которых ученики лицея принимают участие, как на городском, так и на областном уровне.

Так, особое значение придается участию кадетских классов в ежегодных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Это и шествие в колонне силовых структур девятого мая, и несение вахты у мемориала «Вечный огонь», и поздравление ветеранов.

Также участники встречи запланировали провести ряд дополнительных совместных мероприятий. В частности, было принято решение продолжить встречи сотрудников полиции не только с кадетами, но и со всеми учащимися лицея.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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