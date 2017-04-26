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В «Парке Победы» высадят 63 новых дерева

26 апреля 2017
Благоустройство


В «Парке Победы» высадят 63 новых дерева

Разметкой территории на проспекте Маркса, где уже через несколько дней появятся саженцы, службы благоустройства заняты уже сейчас, ведь со дня на день в город будут доставлены сами деревья, но когда это произойдет точно, в администрации сказать пока не могут.

- Закупают их спонсоры, мы коммерческое предложение подготовили, - прокомментировал ситуацию «главный коммунальщик города» Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ.

Сажать в «Парке Победы» в этом году решили клены, аналогичные существующим. А чтобы ускорить процесс появления парка на месте пустыря в озеленении будут задействованы «крупномеры», которые привезут из подмосковного питомника. Поэтому перебаливать саженцаы будут не долго.

- Там 63 дерева и еще кустарники посадят, появятся такие небольшие оазисы, - рассказывает Дмитрий Сергеевич.

Само время проведения посадочных работ напрямую зависит от того, когда спонсоры приобретут саженцы, но в городской администрации уверены, что высадить деревья удастся в ближайшее время.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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