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26 апреля 2017
Экология
Обнинская прокуратура планирует выяснить, кто загрязняет Протву
На вчерашнем заседании горсобрания обнинские депутаты заслушали информацию главного санитарного врача города Владимира МАРКОВА о качестве воды в Протве.
Владимир Федорович сказал прямо, что река загрязнена и по бактериологическим показателям качество воды в ней оставляет желать лучшего. А точнее, имеет место превышение бактерий из группы кишечной палочки. По словам Маркова, ситуация остается напряженной. Причем, аналогичное положение дел и в реке Страдаловке.
По этому поводу выступил прокурор города Дмитрий ЧУМАК.
– Эта проблема не новая, – отметил он.
При этом Дмитрий Юрьевич заверил, что никаких выбросов в эту реку со стороны обнинских предприятий не наблюдается. Возможно, они имеют место в соседних районах. В связи с чем, обнинская прокуратура обратилась в природоохранную прокуратуру области с просьбой провести соответствующую проверку. И в ближайшее время она будет проведена.
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