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Обнинская прокуратура планирует выяснить, кто загрязняет Протву

26 апреля 2017
Экология


Обнинская прокуратура планирует выяснить, кто загрязняет Протву

На вчерашнем заседании горсобрания обнинские депутаты заслушали информацию главного санитарного врача города Владимира МАРКОВА о качестве воды в Протве.

Владимир Федорович сказал прямо, что река загрязнена и по бактериологическим показателям качество воды в ней оставляет желать лучшего. А точнее, имеет место превышение бактерий из группы кишечной палочки. По словам Маркова, ситуация остается напряженной. Причем, аналогичное положение дел и в реке Страдаловке.

По этому поводу выступил прокурор города Дмитрий ЧУМАК.

– Эта проблема не новая, – отметил он.

При этом Дмитрий Юрьевич заверил, что никаких выбросов в эту реку со стороны обнинских предприятий не наблюдается. Возможно, они имеют место в соседних районах. В связи с чем, обнинская прокуратура обратилась в природоохранную прокуратуру области с просьбой провести соответствующую проверку. И в ближайшее время она будет проведена.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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