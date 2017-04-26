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26 апреля 2017
Образование
Выпускники Боровского района сначала «отрепетируют» ЕГЭ, а потом сдадут
Около полутора месяцев остались до одного из самых важных событий в жизни одиннадцатиклассников – ЕГЭ.
В этом году в Боровском районе всего 236 выпускников, сдавать экзамены ребята будут на базе боровской первой школы.
Как рассказал заместитель руководителя районной администрации по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, подготовка к единому государственному экзамену осуществляется в два этапа, первый касается выбора предмета, второй – организационных и процедурных вопросов.
- Чтобы не было стресса, проводятся тренировочные репетиционные экзамены, чтобы познакомить детей с самой процедурой, бланками и так далее, - сказал Алексей Гераськин.
Для проведения экзаменов задействуют семнадцать аудиторий, каждая из которых будет оборудована камерами видеонаблюдения с возможностью подключения к единому центру.
Не обошлись в этом году и без новшеств. Как рассказал Алексей Васильевич, экзаменационные задания теперь будут печатать прямо в школе.
- Оборудование получено, проведено тестовое испытание. Поскольку это непривычно, ожидаются некоторые сложности. Отделу образования дано поручение сформировать материальный запас – бумагу, картриджи, - подчеркнул Алексей Гераськин.
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