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Выпускники Боровского района сначала «отрепетируют» ЕГЭ, а потом сдадут

26 апреля 2017
Образование


Выпускники Боровского района сначала «отрепетируют» ЕГЭ, а потом сдадут

Около полутора месяцев остались до одного из самых важных событий в жизни одиннадцатиклассников – ЕГЭ.

В этом году в Боровском районе всего 236 выпускников, сдавать экзамены ребята будут на базе боровской первой школы.

Как рассказал заместитель руководителя районной администрации по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, подготовка к единому государственному экзамену осуществляется в два этапа, первый касается выбора предмета, второй – организационных и процедурных вопросов.

- Чтобы не было стресса, проводятся тренировочные репетиционные экзамены, чтобы познакомить детей с самой процедурой, бланками и так далее, - сказал Алексей Гераськин.

Для проведения экзаменов задействуют семнадцать аудиторий, каждая из которых будет оборудована камерами видеонаблюдения с возможностью подключения к единому центру.

Не обошлись в этом году и без новшеств. Как рассказал Алексей Васильевич, экзаменационные задания теперь будут печатать прямо в школе.

- Оборудование получено, проведено тестовое испытание. Поскольку это непривычно, ожидаются некоторые сложности. Отделу образования дано поручение сформировать материальный запас – бумагу, картриджи, - подчеркнул Алексей Гераськин.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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