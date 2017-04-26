Обнинск
Новости
На создание обнинского Центра доклинических исследований потратят два миллиарда рублей!

26 апреля 2017
Медицина


На создание обнинского Центра доклинических исследований потратят два миллиарда рублей!

Как рассказал во время прошедшей в Обнинске пресс-конференции Геннадий СКЛЯР, Центр доклинических исследований, который должен появиться в экспериментальном секторе МРНЦ, будет построен в Обнинске в течение двух лет.

В данный же момент идет проектирование данного объекта.

- Государство потратит два миллиарда рублей на создание этого комплекса. Это означает, что Обнинск превратится в самый современный центр ядерной медицины, - заявил Геннадий Иванович.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 35
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Медицина» и по тэгам #медицина, #проектирование, #центр:


7 апреля 2017

Обнинских врачей оснастят тревожными кнопками
Вчера депутаты Законодательного Собрания Калужской области обсудили вопросы безопасности медицинских...
4 апреля 2017

В обнинский роддом нагрянула проверка
В первый день рабочей недели в роддоме города Обнинска областной Минздрав провел аудит. Об этом журналистам...
29 марта 2017

ФМБА «повернулось лицом» к Обнинску?
Тему работы КБ №8 на прошедшей сегодня в первом наукограде пресс-конференции депутата Госдумы Геннадия...
20 марта 2017

У новой балабановской поликлиники земля "уходит из под ног"!
В соседнем с Обнинском Балабанове летом 2016 года заработала новая поликлиника. Этого события ждали порядка...
17 марта 2017

В Обнинске на месяц раньше срока проснулись клещи
Стремительная весна спровоцировала и раннее пробуждение клещей в Калужской области: на месяц быстрее.
14 марта 2017

Боровчанам предлагают за свой счет защищаться от гепатита А
В соседнем с Обнинском Боровском районе жителям, планирующим провести отпуск на курортах Краснодарского...
13 февраля 2017

Прими участие в проекте «Народный доктор»!
Расскажи о лучших врачах Обнинска!
Переступать порог Клинической больницы №8 приходилось большинству...
7 марта 2017

Обнинск простился с гриппом и ОРВИ
Начало года в Обнинске ознаменовалось массовыми заболеваниями гриппом и ОРВИ. Сразу несколько классов...
6 марта 2017

В Обнинске откроется новый детский медцентр
В предстоящее воскресенье в первом наукограде откроется специализированный центр, врачи которого сконцентрируют...
27 февраля 2017

Грипп «гуляет» под Обнинском!
Как рассказал главный санитарный врач Владимир МАРКОВ, в Обнинске ситуация по гриппу и ОРВИ остается...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.