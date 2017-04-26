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26 апреля 2017
Экология
В Протве снова нашли кишечную палочку
На днях в рамках контрольного часа заседания Городского собрания главный санитарный врач Владимир МАРКОВ рассказал, что качество воды в реке Протве по микробиологическим показателям не соответствует нормам.
Основанием тому стали результаты исследований, которые недавно провели сотрудники СЭС.
Как пояснил Марков, специалистами было взято 38 проб. Анализ образцов показал - в воде находится кишечная палочка. При этом санитарный врач отметил, что аналогичные исследования экспертами проводились неоднократно, и даже в период Крещения. Причем тогда показатели так же были неудовлетворительными.
Повторно, как пообещал Марков, Протву исследуют в мае. А Прокурор Обнинска Дмитрий ЧУМАК заявил, что обязательно адресует данную проблему коллегам природоохранного надзорного органа.
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