Обнинск
Новости
В Протве снова нашли кишечную палочку

26 апреля 2017
Экология


В Протве снова нашли кишечную палочку

На днях в рамках контрольного часа заседания Городского собрания главный санитарный врач Владимир МАРКОВ рассказал, что качество воды в реке Протве по микробиологическим показателям не соответствует нормам.

Основанием тому стали результаты исследований, которые недавно провели сотрудники СЭС.

Как пояснил Марков, специалистами было взято 38 проб. Анализ образцов показал - в воде находится кишечная палочка. При этом санитарный врач отметил, что аналогичные исследования экспертами проводились неоднократно, и даже в период Крещения. Причем тогда показатели так же были неудовлетворительными.

Повторно, как пообещал Марков, Протву исследуют в мае. А Прокурор Обнинска Дмитрий ЧУМАК заявил, что обязательно адресует данную проблему коллегам природоохранного надзорного органа.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
Просмотров: 26
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Экология» и по тэгам #экология, #река протва, #кишечная палочка, #сэс, #санитарный врач:


26 апреля 2017

Обнинская прокуратура планирует выяснить, кто загрязняет Протву
На вчерашнем заседании горсобрания обнинские депутаты заслушали информацию главного санитарного врача...
24 апреля 2017

Прокурор и глава администрации Боровского района решили сажать деревья вместе
В соседнем с Обнинском Боровском районе прокурор Александр ЕГОРОВ и глава администрации района Илья ВЕСЕЛОВ...
20 апреля 2017

Владислав Шапша хочет видеть на субботнике в Гурьяновском лесу активистов-экологов
В пятницу и субботу пройдет масштабная чистка Гурьяновского леса. Этого события горожане ждали давно,...
13 апреля 2017

Прокуратура привлекла к ответственности ГП «Калугаоблводоканал» за загрязнение реки Страдаловки
Приятная новость пришла к жителям соседнего с Обнинском Балабанова из калужской межрайонной природоохранной...
27 марта 2017

16 обнинских предприятий и магазинов погрузились во тьму!
Как рассказала начальник Управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, 25 марта Обнинск принял участие...
27 марта 2017

В Обнинске готовы к борьбе с молью
В Обнинске уже готовятся к борьбе с насекомыми-вредителями, уничтожающими каштаны. Каждый год огромный...
27 марта 2017

В окрестностях Обнинска вместе с травой жгут деревья
Обнинские пожарные признались, что рады тому, что сегодня пошел снег. Дело в том, что местные дачники...
20 марта 2017

Главный санитарный врач Обнинска не советует горожанам пить воду из родника
Как сообщил сегодня на городской планерке главный санитарный врач наукограда Владимир МАРКОВ, на днях...
13 марта 2017

В Боровске потенциальных поджигателей травы пугают «парниковым эффектом»
На минувшей неделе глава администрации Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ дал указание всем главам муниципалитетов...
10 марта 2017

Спикер Горсобрания намерен отредактировать план экологических мероприятий
В связи с годом экологии ожидается, что этой сфере каждый муниципалитет уделит особое внимание. Обнинск...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.