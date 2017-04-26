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26 апреля 2017
ЖКХ
Обнинские депутаты молниеносно изменили свое мнение
И вот вчера этот вопрос рассмотрели уже всем депутатским составом, на горсобрании. И те же, кто на комитетах голосовал «против», уже подняли руки «за».
Напомним, что сначала областное правительство постановило, что коммунальные платежи в совокупности не должны превышать 5,4%. А потом решило изменить эту цифру для всех муниципалитетов. В частности, для Обнинска ее подняли до 9 %.
Наши народные избранники поначалу воспротивились такому положению дел. Но вчера продемонстрировали полную солидарность с областным Министерством тарифного регулирования. Так что теперь обнинцам опять предстоит раскошеливаться.
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