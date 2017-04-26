Обнинские депутаты молниеносно изменили свое мнение

Апрель уже завершается, а погода в Обнинске очень холодная. По ночам температура воздуха вообще минусовая.

Недавно в Обнинске два комитета городского Собрания выступили против повышения предельно допустимого индекса на коммунальные тарифы.И вот вчера этот вопрос рассмотрели уже всем депутатским составом, на горсобрании. И те же, кто на комитетах голосовал «против», уже подняли руки «за».Напомним, что сначала областное правительство постановило, что коммунальные платежи в совокупности не должны превышать 5,4%. А потом решило изменить эту цифру для всех муниципалитетов. В частности, для Обнинска ее подняли до 9 %.Наши народные избранники поначалу воспротивились такому положению дел. Но вчера продемонстрировали полную солидарность с областным Министерством тарифного регулирования. Так что теперь обнинцам опять предстоит раскошеливаться.