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26 апреля 2017
Благоустройство
Балабаново готовится к стройке и ремонту
В ближайшее время в муниципалитете начнется сразу несколько строек и ремонтов.
Сейчас город активно занимается строительством сквера Воинов-интернационалистов, но уже в мае работы развернутся под стенами здания администрации, где отведено место для сквера Молодоженов. К слову, появлением на ул. 1 Мая такого тематически благоустроенного места обусловлено нахождением через дорогу балабановского ЗАГС. Строить сквер будет московская фирма ООО «Максстрой», которая на днях выиграла этот контракт.
Также торги состоялись и по двум социальным объектам города, которые в 2017 году будут отремонтированы. Дом культуры ожидает обновление цоколя, а вот в спорткомплексе произойдут более масштабные перемены. Там, наконец, приведут в порядок раздевалки, а также туалеты с канализационной системой.
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