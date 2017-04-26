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2 мая в Обнинске отключат отопление

26 апреля 2017
ЖКХ


2 мая в Обнинске отключат отопление

Сегодня глава обнинской городской администрации Владислав ШАПША подписал постановление об окончании в городе отопительного сезона.

Тепло перестанет подаваться в жилые и нежилые здания города 2 мая. И как проинформировал начальник аварийно-диспетчерской службы города Виктор БУТОРОВ, завтра эту информацию доведут до всех управляющих компаний наукограда.

Разумеется, данное решение было принято, исходя из спрогнозированной синоптиками температуры наружного воздуха. И уже, начиная с сегодняшнего дня, она не будет опускаться ниже плюс восьми градусов тепла. Уже в ближайшие выходные в Обнинске ожидается двадцатиградусная жара. Так что попотеть в своих квартирах жителям пока придется.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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