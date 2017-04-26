|
26 апреля 2017
Образование
Определен состав комиссии, которая решит, кто из юных дарований получит премии
Как стало известно на минувшем заседании Городского Собрания, прием документов на присуждение городских премий одаренным детям в этом году будет проводиться в период с 15 по 31 мая.
Отбирать кандидатов будет специальная комиссия, в состав которой под председательством Александра СУХАРЕВА вошли специалист Управления общего образования Татьяна СМИРНОВА, руководитель Управления культуры Ирина ФАЛЕЕВА, начальник отдела культуры Оксана ЧУЧЕЛОВА, председатель спорткомитета Константин ОЛУХОВ, а также депутаты Елена КОРНИЛОВА и Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ.
Напомним, что претендовать на денежное вознаграждение могут дети, имеющие определенные достижения в сфере образования, спорта, культуры и искусства.
Просмотров: 112
Последние новости из рубрики «Образование» и по тэгам #премии, #одаренные дети, #комиссия:
26 апреля 2017
Выпускники Боровского района сначала «отрепетируют» ЕГЭ, а потом сдадут
Около полутора месяцев остались до одного из самых важных событий в жизни одиннадцатиклассников – ЕГЭ.
20 апреля 2017
Калужский министр образования остался доволен визитом в Обнинск
Вчера в Обнинск с рабочей поездкой приехал калужский министр образования Александр АНИКЕЕВ. Как он рассказал
20 апреля 2017
Спустя пять лет ожидания, деревенские дети в Боровском районе дождутся школьный автобус
Соседний с Обнинском Боровский район состоит из восьми поселений, пять из которых – сельские. Для организации
18 апреля 2017
Обнинские депутаты боятся повторения карельской трагедии
На сегодняшнем заседании комитета по социальной политике обнинского горсобрания депутаты заслушали доклад
17 апреля 2017
В Балабанове готовы поддержать идею губернатора
Недавно губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ озвучил свое отношение к проблеме обустройства
8 апреля 2017
Обнинский мэр написал диктант, но не уверен, что на «пятерку»
В написании сегодняшнего всероссийского тотального диктанта активное участие приняли жители Обнинска.
4 апреля 2017
Обнинские выпускники недолюбливают физику
Обнинские одиннадцатиклассники уже определились с тем, по каким предметам они будут сдавать ЕГЭ. Речь
28 марта 2017
Боровчане ждут администрацию города на недоделанной площадке
В соседнем с Обнинском Боровском районе администрация райцентра отчиталась в обследовании отделом муниципального
23 марта 2017
Из обнинской казны собираются платить деньги жителям соседних районов
Ситуация с выплатой городом денег одаренным детям уже давно стала абсурдной. В этом году положение опять
22 марта 2017
На территорию нового детского сада проникли неизвестные
Неприятный инцидент на днях произошел в новом детском саду, расположенном в 38-м микрорайоне. Тревогу
Архив новостей
Самое оцененное
31 марта 2017
Лоточники шокировали покупателей бредовыми ценниками
То, что культура обнинской лоточной торговли достигла своего дна, жители
31 марта 2017
Ухудшение ситуации на платной Киевке ожидают к лету
Тема введения в действие платного режима на участке трассы М-3 Украина
11 апреля 2017
«Аксеновские» торговцы совсем обнаглели
О палаточном шалмане на улице Энгельса, журналисты портала Obninsk.Name рассказывали
Самое читаемое
Криминал
19 апреля 2017
Обнинец убит термосом прямо на автобусной остановке!
Строительство
13 апреля 2017
Завтра в Обнинск приедет губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ
Лента новостей
26 апреля 2017
В Обнинске задержали пьяного водителя, лишенного прав
Сегодня...
26 апреля 2017
Обнинские депутаты молниеносно изменили свое мнение
Недавно...
26 апреля 2017
На создание обнинского Центра доклинических исследований потратят два миллиарда рублей!
Как...
26 апреля 2017
В Обнинске на «Киевке» снова сбили пешехода
На...
26 апреля 2017
Обнинские гимнастки завоевали девять золотых наград
Три...
26 апреля 2017
Прошел семинар по организации информационного обмена в кризисных ситуациях
Калужский...
25 апреля 2017
Геннадий Скляр рассказал о своей активной международной деятельности
Депутат...
25 апреля 2017
В Балабанове дан приказ «выселять» неплательщиков с муниципального рынка
Месяц...
25 апреля 2017
Продукция обнинского предприятия полетит на Марс
Обнинское...
25 апреля 2017
Чистая вода в Боровске появится через две недели
Несмотря...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
27
У страха глаза велики?
2
5
В Обнинске зоозащитный центр «Новый ковчег» отказался помочь бездомному котенку!
3
4
Бюджет города может спасти возврат долгов
4
4
С 10 апреля плата за ОДН опять изменится
5
3
Обещанного три года ждут?
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
У страха глаза велики?
3
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
4
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
5
19
Обнинск и «совхоз «Боровский» поделили спорные деревни пополам!
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
У страха глаза велики?
3
27
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
4
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
5
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
Доска объявлений
События
90
Компьютеры
307
Работа
1137
Недвижимость
2848
Авто-мото
453
Бытовая техника
359
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1054
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2427
Разное
1169
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.