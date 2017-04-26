В Обнинске задержали пьяного водителя, лишенного прав

Сегодня около двух часов ночи сотрудники обнинского ГИБДД выявили в городе молодого человека, управляющего автомобилем «Ниссан Альмера» в состоянии алкогольного опьянения.Более того, выяснилось, что у двадцатилетнего парня нет водительского удостоверения, потому что ранее он уже был задержан за подобное правонарушение и его лишили прав.Как рассказали обнинские полицейские, пьяного они «вычислили» по специфической манере вождения и не ошиблись. Даже во время беседы с парнем от него исходил жуткий запах спиртного. Тем не менее, от прохождения медицинского освидетельствования он не отказался. И эта процедура тоже подтвердила, что он пил.Так что теперь молодому человеку придется нести уже уголовную ответственность перед законом.



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