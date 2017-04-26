|
26 апреля 2017
Дороги
В Обнинске задержали пьяного водителя, лишенного прав
Более того, выяснилось, что у двадцатилетнего парня нет водительского удостоверения, потому что ранее он уже был задержан за подобное правонарушение и его лишили прав.
Как рассказали обнинские полицейские, пьяного они «вычислили» по специфической манере вождения и не ошиблись. Даже во время беседы с парнем от него исходил жуткий запах спиртного. Тем не менее, от прохождения медицинского освидетельствования он не отказался. И эта процедура тоже подтвердила, что он пил.
Так что теперь молодому человеку придется нести уже уголовную ответственность перед законом.
Просмотров: 177
Последние новости из рубрики «Дороги» и по тэгам #водитель, #права, #алкоголь:
26 апреля 2017
Обнинских школьников проверили на знания в области права
Сегодня по инициативе Общественного Совета при МВД ученики старших классов приняли участие во Всероссийской
24 апреля 2017
В Боровском районе устроят засаду большегрузам
СНесмотря на закон, запрещающий движение большегрузов в соседнем с Обнинском Боровском районе, складывается
24 апреля 2017
Дорогу на улице Борисоглебская реконструируют до конца этого года
Как рассказал на планерке администрации мэр Обнинска Владислав ШАПША, уже пятнадцатого мая региональное
21 апреля 2017
В поселке «Мирный» мечтают отремонтировать тротуар
Несмотря на то, что ремонтные работы в городских дворах еще не начались, во многих микрорайонах уже есть
20 апреля 2017
На кабицынской дороге дороются до проблемы
На минувшей неделе автодорогу от Балабанова до Обнинска через Кабицыно боровское представительство АО
17 апреля 2017
На кабицынской дороге ночью «повеселились» вандалы
Неприятный инцидент произошел минувшей ночью вдоль двух городских дорог: по улице Кабицынская и Университетская.
14 апреля 2017
Карьерщики помогут заделать яму на Кончаловке
Как рассказал заместитель начальника МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ, в ближайшее время его предприятие приступит
11 апреля 2017
В Обнинске начали ремонтировать дворы
В Обнинске коммунальщики начали еще более активно заниматься ямочным ремонтом дорог. Как рассказал директор
10 апреля 2017
Яму на Кончаловке огородили, но не отремонтировали
Бить тревогу водители, проезжающие через туннель близ Кончаловского кладбища, начали уже давно. Дело
10 апреля 2017
Илья Веселов предложил дорожникам работать без выходных
Состояние дорожного полотна в соседнем с Обнинском Боровском районе является, пожалуй, бесконечной темой
Архив новостей
Самое оцененное
31 марта 2017
Лоточники шокировали покупателей бредовыми ценниками
То, что культура обнинской лоточной торговли достигла своего дна, жители
31 марта 2017
Ухудшение ситуации на платной Киевке ожидают к лету
Тема введения в действие платного режима на участке трассы М-3 Украина
11 апреля 2017
«Аксеновские» торговцы совсем обнаглели
О палаточном шалмане на улице Энгельса, журналисты портала Obninsk.Name рассказывали
Самое читаемое
Криминал
19 апреля 2017
Обнинец убит термосом прямо на автобусной остановке!
Строительство
13 апреля 2017
Завтра в Обнинск приедет губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ
Лента новостей
26 апреля 2017
Определен состав комиссии, которая решит, кто из юных дарований получит премии
Как...
26 апреля 2017
Обнинские депутаты молниеносно изменили свое мнение
Недавно...
26 апреля 2017
На создание обнинского Центра доклинических исследований потратят два миллиарда рублей!
Как...
26 апреля 2017
В Обнинске на «Киевке» снова сбили пешехода
На...
26 апреля 2017
Выпускники Боровского района сначала «отрепетируют» ЕГЭ, а потом сдадут
Около...
26 апреля 2017
Обнинские гимнастки завоевали девять золотых наград
Три...
26 апреля 2017
Прошел семинар по организации информационного обмена в кризисных ситуациях
Калужский...
25 апреля 2017
Геннадий Скляр рассказал о своей активной международной деятельности
Депутат...
25 апреля 2017
В Балабанове дан приказ «выселять» неплательщиков с муниципального рынка
Месяц...
25 апреля 2017
Продукция обнинского предприятия полетит на Марс
Обнинское...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
27
У страха глаза велики?
2
5
В Обнинске зоозащитный центр «Новый ковчег» отказался помочь бездомному котенку!
3
4
Бюджет города может спасти возврат долгов
4
4
С 10 апреля плата за ОДН опять изменится
5
3
Обещанного три года ждут?
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
У страха глаза велики?
3
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
4
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
5
19
Обнинск и «совхоз «Боровский» поделили спорные деревни пополам!
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
У страха глаза велики?
3
27
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
4
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
5
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
Доска объявлений
События
90
Компьютеры
307
Работа
1137
Недвижимость
2848
Авто-мото
453
Бытовая техника
359
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1054
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2427
Разное
1169
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.