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26 апреля 2017
Силовики
Обнинских школьников проверили на знания в области права
Прошли тестирование по правовой тематике и обнинские школьники. Так, ученики восьмых и девятых классов школы №5 ответили на заранее подготовленные вопросы.
Сотрудники отделения полиции по делам несовершеннолетних довели до ребят информацию правового содержания и подробно обсудили задания. По итогам тестирования дети показали высокий уровень знаний.
Затем тему недопущения противоправных поступков продолжил Член Общественного совета протоирей Отец Сергий ВИШНЯКОВ, отметив, важную роль законопослушного поведения в подростковой среде и его влияние на формирование личности.
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