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26 апреля 2017
Медицина
Вышел приказ Минздрава России о реорганизации обнинской КБ №8!
Именоваться вновь созданное учреждение будет: ФГУЗ «Обнинский научно-образовательный клинический центр», подчиненный по-прежнему ФМБА России.
- Вы знаете, что КБ №8 недавно вошла в созданный недавно по инициативе депутата Госдумы Геннадия Скляра ядерный кластер, объединивший ведущие научные организации Обнинска. Реорганизация нашего учреждения и появление в нем образовательной функции позволяет мне надеяться на то, что больнице выделят финансирование для решения наших проблем, о которых все прекрасно знают, - отметил главврач.
Руководить новым учреждением с сокращенным названием «ОНОКЦ» будет, скорее всего, не главный врач, а директор, которым, вероятно будет назначен Владимир Петров. Именно ему поручено осуществить безболезненный процесс реорганизации всех перечисленных структур во вновь создаваемую.
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