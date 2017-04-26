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Вышел приказ Минздрава России о реорганизации обнинской КБ №8!

26 апреля 2017
Медицина


Вышел приказ Минздрава России о реорганизации обнинской КБ №8!

Сегодня стало известно о том, что Клиническую больницу №8 г. Обнинска в ближайшее время ждет серьезная реорганизация.

Вышел приказ Минздрава России о присоединении к ней центра переподготовки специалистов среднего медицинского персонала ФМБА России (проще говоря – обнинского медучилища). Таким образом, к клиническим функциям КБ №8 добавятся еще и образовательные.

Именоваться вновь созданное учреждение будет: ФГУЗ «Обнинский научно-образовательный клинический центр», подчиненный по-прежнему ФМБА России.

Как сообщил порталу Obninsk.Name главный врач больницы Владимир ПЕТРОВ, о планируемой реорганизации официально стало известно сегодня и он связывает с ней качественные перемены к лучшему.

- Вы знаете, что КБ №8 недавно вошла в созданный недавно по инициативе депутата Госдумы Геннадия Скляра ядерный кластер, объединивший ведущие научные организации Обнинска. Реорганизация нашего учреждения и появление в нем образовательной функции позволяет мне надеяться на то, что больнице выделят финансирование для решения наших проблем, о которых все прекрасно знают, - отметил главврач.

Руководить новым учреждением с сокращенным названием «ОНОКЦ» будет, скорее всего, не главный врач, а директор, которым, вероятно будет назначен Владимир Петров. Именно ему поручено осуществить безболезненный процесс реорганизации всех перечисленных структур во вновь создаваемую.

 
 
Автор новости: Дмитрий Скворцов

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