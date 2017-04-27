1 мая в Обнинске заработают фонтаны!

Коммунальный инспектор похвалил обнинцев за то, что они стали больше жаловаться

Обнинск готовит к запуску городские фонтаны.«Оживут» объекты благоустройства уже 1 мая.Напомним, всего в наукограде расположено три фонтана: на улицах Победы, Лейпунского и в Городском парке.Как сообщили в Управлении городского хозяйства, в этот же день состоится и первое в этом году светомузыкальное представление «танцующего» фонтана на улице Победы.Увидеть зрелище можно 1 мая в 21:00.