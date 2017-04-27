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27 апреля 2017
Благоустройство
1 мая в Обнинске заработают фонтаны!
«Оживут» объекты благоустройства уже 1 мая.
Напомним, всего в наукограде расположено три фонтана: на улицах Победы, Лейпунского и в Городском парке.
Как сообщили в Управлении городского хозяйства, в этот же день состоится и первое в этом году светомузыкальное представление «танцующего» фонтана на улице Победы.
Увидеть зрелище можно 1 мая в 21:00.
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