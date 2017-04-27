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Для участников «Бессмертного полка» в Обнинске нет строгих правил

27 апреля 2017
Мероприятия


Для участников «Бессмертного полка» в Обнинске нет строгих правил

Ежегодно в этой акции в первом наукограде принимает участие порядка двух тысяч человек.

Пройти девятого мая с портретом своего предка, защищавшего родину в годы Великой отечественной войны, желающих всегда много, но очень часто людей останавливает страх перед бюрократическими преградами.

Как рассказала журналистам портала Obninsk.Name представительница Обнинского молодежного центра Марина ШАМШУРИНА, которая курирует организацию этого проекта, никакой предварительной регистрации в первом наукограде для участия в этой акции нет.

- Мы людям объясняем, что они девятого мая подходят в 8.30 на улицу Лейпунского с портретом своего родственника, - рассказывает Шамшурина.- Примерно до девяти часов утра будет формироваться колонна, и потом колонна «Бессмертного полка» идет по улице Курчатова, общие колонны городские пойдут по улице Ленина.

На сегодняшний день кураторы проекта уже разослали приглашения организациям, с призывом поучаствовать в «Бессмертном полке». По словам Марины Шамшуриной, сейчас в ОМЦ звонят горожане, как правило, людям рассказывают, где в Обнинске можно распечатать фотографию воевавшего предка.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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