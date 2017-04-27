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27 апреля 2017
Дороги
МПКХ ведет борьбу с ямами
Несмотря на то, что еженедельно дорожники отчитываются о громадных площадях, подвергшихся этой весной ямочному ремонту, работы в этом направлении не убавляется.
Так в последние два дня бригады с литым асфальтом вновь вернулись на главные магистрали города.
- Вчера по Ленина шли, а сегодня в районе гостиницы «Юбилейной» будем работать, - рассказал порталу Obninsk.Name зам. руководителя МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ.
Свою работу муниципальные дорожники стараются делать оперативно, многие автомобилисты отмечают, что даже когда шел ремонт моста на Северном въезде в город, все работы сворачивали, как только наступал час-пик, чтобы не усугублять дорожную обстановку.
Но МПКХ в Обнинске отвечает лишь за магистрали, ремонт внутри дворов ведут частные компании. И многие подрядчики похвастаться оперативностью не могут. Несмотря на то, что массово к латанию ям внутри микрорайонов еще не приступили, некоторые проезды уже «порезали». Так, например, дорогу, проходящую мимо дома 62 по улице Курчатова, аккуратно вырезанные квадраты украшают уже две недели, и автомобилистам остается только лишь догадываться, что мешает дорожникам довести свою работу до конца.
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