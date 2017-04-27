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27 апреля 2017
Торговля
Прокуратура наказала руководителей «Дикси» за табачный запах в магазине
Обнинская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в области охраны здоровья граждан.
В результате этого установлено, что в одной из торговых точек нарушались требования федерального закона об охране людей от воздействия табачного дыма.
Так, в магазине «Дикси» осуществлялась розничная торговля сигаретами с выкладкой и демонстрацией табачной продукции. Она находилась над кассами в сигаретных боксах, у которых ввиду неисправности отсутствовали закрывающие шторки.
В результате, руководителю АО «Дикси Юг» вынесли представление об устранении данного нарушения, что и было сделано. Также в отношении управляющей магазином «Дикси» возбуждено административное дело и назначен штраф в пять тысяч рублей.
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