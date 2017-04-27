Обнинск
Новости
Прокуратура наказала руководителей «Дикси» за табачный запах в магазине

27 апреля 2017
Торговля


Прокуратура наказала руководителей «Дикси» за табачный запах в магазине

Обнинская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в области охраны здоровья граждан.

В результате этого установлено, что в одной из торговых точек нарушались требования федерального закона об охране людей от воздействия табачного дыма.

Так, в магазине «Дикси» осуществлялась розничная торговля сигаретами с выкладкой и демонстрацией табачной продукции. Она находилась над кассами в сигаретных боксах, у которых ввиду неисправности отсутствовали закрывающие шторки.

В результате, руководителю АО «Дикси Юг» вынесли представление об устранении данного нарушения, что и было сделано. Также в отношении управляющей магазином «Дикси» возбуждено административное дело и назначен штраф в пять тысяч рублей.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 224
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Торговля» и по тэгам #сигареты, #штраф, #прокуратура:


24 апреля 2017

Палаточники на Аксенова чихать хотели на предупреждения администрации
Арендаторы, занявшие деревянные сараи, которые всем желающим строит руководство универмага «Центральный»...
25 апреля 2017

В Балабанове дан приказ «выселять» неплательщиков с муниципального рынка
Месяц назад в соседнем с Обнинском Балабанове директор Многофункционального центра обслуживания населения...
24 апреля 2017

Прокурор и глава администрации Боровского района решили сажать деревья вместе
В соседнем с Обнинском Боровском районе прокурор Александр ЕГОРОВ и глава администрации района Илья ВЕСЕЛОВ...
21 апреля 2017

Обнинскому хлебокомбинату больше не будут возвращать продукцию
На состоявшейся вчера сессии Законодательного Собрания Калужской области депутаты обсудили ситуацию,...
21 апреля 2017

На одной из обнинских баз обнаружены запрещенные продукты
Вчера на территории оптовой базы «Новая база» сотрудниками областного Управления Россельхознадзора и...
17 апреля 2017

Илья Веселов представил нового прокурора своим коллегам
На сегодняшней планерке в администрации Боровского района, помимо обсуждения основных вопросов, глав...
12 апреля 2017

Админстрация города отреагировала на беспредел
Буквально вчера журналисты портала Obninsk.Name написали о безобразии, творящемся на Аксёновской площадки,...
13 апреля 2017

Прокуратура привлекла к ответственности ГП «Калугаоблводоканал» за загрязнение реки Страдаловки
Приятная новость пришла к жителям соседнего с Обнинском Балабанова из калужской межрайонной природоохранной...
11 апреля 2017

«Аксеновские» торговцы совсем обнаглели
О палаточном шалмане на улице Энгельса, журналисты портала Obninsk.Name рассказывали ни один раз. И хотя...
12 апреля 2017

На балабабановском рынке требуют навести порядок
В соседнем с Обнинском Балабанове депутаты Городской Думы в очередной раз потребовали от администрации...


 Архив новостей

Лента новостей
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.