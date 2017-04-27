Обнинск
Новости
В Балабанове пассивные предприятия припугнули административной комиссией

27 апреля 2017
Благоустройство


В Балабанове пассивные предприятия припугнули административной комиссией

В соседнем с Обнинском Боровском районе продолжается месячник благоустройства, начавшийся ещё в марте.



Однако далеко не во всех поселениях жители и предприятия охотно участвуют в уборке территорий.

В Балабанове, как заметила зам. главы администрации Нина ФИЛАТОВА, активность в очистке территорий проявляют сотрудники администрации. А вот предприятия и учреждения города далеки от массового участия.

- У нас ещё очень много мест, требующих уборки. Я прошу все предприятия и организации города включиться в эту работу. Только в рабочее время делать это не надо: после работы или в выходные дни, - повторила призыв главы администрации Боровского района Нина Сергеевна.

Тут же отозвался на просьбу директор УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ, который заявил, что готов организовать субботник в микрорайоне ул. Дзержинского в ближайший выходной, если администрация поможет и предоставит три больших контейнера для сбора мусора. В ответ он получил заверение, что просьбу удовлетворят.

А тем, кто продолжит находиться в пассивном состоянии, неминуемо светит встреча с административной комиссией. Нина Филатова уже дала параллельное задание: участить рейды по городу с проверками состояния прилегающих к предприятиям и организациям территорий.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 102
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #Балабаново, #субботники, #благоустройство, #Нина Филатова, #чистый город, #административная комиссия:


27 апреля 2017

1 мая в Обнинске заработают фонтаны!
Обнинск готовит к запуску городские фонтаны. «Оживут» объекты благоустройства уже 1 мая.
...
27 апреля 2017

Илья Веселов не совсем доволен чистотой в Боровском районе
Министерство природных ресурсов Калужской области предложило главам городских и сельских поселений Боровского...
26 апреля 2017

В «Парке Победы» высадят 63 новых дерева
Разметкой территории на проспекте Маркса, где уже через несколько дней появятся саженцы, службы благоустройства...
26 апреля 2017

Балабаново готовится к стройке и ремонту
В соседнем с Обнинском Балабанове начинается горячая пора. В ближайшее время в муниципалитете начнется...
27 апреля 2017

В Обнинске начали сажать деревья
Вчера в Обнинске, возле дома № 102 по проспекту Ленина, были высажены 30 саженцев клена. Участие в этом...
25 апреля 2017

В Обнинске приводят в порядок памятники и братские могилы
В преддверии майских праздников обнинские коммунальщики провели состояние всех памятников в городе, посвященных...
25 апреля 2017

В Обнинске к майским праздникам взмоют 1,5 тысячи флагов!
С 17 апреля город начали готовить к майским праздникам. Как рассказала начальник отдела дизайна Оксана...
25 апреля 2017

В Обнинске стартует конкурс по замене остановочных павильонов
Об этом порталу Obninsk.Name рассказала начальник отдела городского дизайна и рекламы Оксана ГРИЦУК.
26 апреля 2017

Определен состав комиссии, которая решит, кто из юных дарований получит премии
Как стало известно на минувшем заседании Городского Собрания, прием документов на присуждение городских...
24 апреля 2017

Мэр Обнинска потребовал у коммунальщиков усилить работу по ямочному ремонту
Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ на планерке администрации рассказал о проделанной...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.