В Обнинске начали сажать деревья

Коммунальный инспектор похвалил обнинцев за то, что они стали больше жаловаться

Вчера в Обнинске, возле дома № 102 по проспекту Ленина, были высажены 30 саженцев клена.Участие в этом мероприятии приняли ученики рядом расположенной шестой школы, депутаты Обнинского городского Собрания, а также сотрудники администрации наукограда.Жители города неоднократно высказывались по поводу того, что аварийные деревья в городе сносят, а вместо них не сажают новые. И вот им на деле было продемонстрировано, что все у нас не так плохо. В мэрии обещают, что это не последнее подобное мероприятие. Посадки деревьев будут продолжены до конца мая.