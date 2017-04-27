В Обнинске начали борьбу с клещами

Коммунальный инспектор похвалил обнинцев за то, что они стали больше жаловаться

В Обнинске потеплело и в городских парках и скверах сразу же ожили клещи.Как рассказали ветеринары, к ним уже даже приводили укушенных этими опасными насекомыми собак. Два таких случая имели место на этой неделе.Поэтому эпидемиологи не расслабляются. Вчера они провели противоклещевую обработку Городского парка. Всего препаратом было охвачено 8 гектаров земли. Соответственно парк временно закрыли для посетителей. И хотя специалисты уверяют, что данный препарат не вреден для людей и животных, откроют это излюбленное место для прогулок горожан только 28 апреля.