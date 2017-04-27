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27 апреля 2017
Экология
В Обнинске начали борьбу с клещами
Как рассказали ветеринары, к ним уже даже приводили укушенных этими опасными насекомыми собак. Два таких случая имели место на этой неделе.
Поэтому эпидемиологи не расслабляются. Вчера они провели противоклещевую обработку Городского парка. Всего препаратом было охвачено 8 гектаров земли. Соответственно парк временно закрыли для посетителей. И хотя специалисты уверяют, что данный препарат не вреден для людей и животных, откроют это излюбленное место для прогулок горожан только 28 апреля.
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