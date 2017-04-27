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27 апреля 2017
ЖКХ
Коммунальный инспектор похвалил обнинцев за то, что они стали больше жаловаться
Сегодня в рамках встречи с обнинскими журналистами руководитель областного Управления государственной жилищной инспекции Руслан САИДОВ привел статистические данные по обращениям, которые поступают к ним от жителей как региона в целом, так и Обнинска в частности.
Так, например, за прошлый год на работу управляющих компаний коммунальным инспекторам пожаловались 60 тысяч жителей Калужской области, 2058 из которых – обнинцы. А с начала текущего года количество обращений из наукограда свелось к 775, что, по словам самого Саидова, порядком больше, нежели за аналогичный прошлогодний период.
При этом руководитель областной ГЖИ отметил, что количественный рост жалоб следует рассматривать с положительной стороны, потому как именно они (жалобы) помогают коммунальным инспекторам контролировать работу управляющих компаний.
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