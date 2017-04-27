«Хоум-кредит» подозревает «соседа» в токсичности!

Сегодня в соцсетях сотрудница обнинского банка «Хоум кредит» поделилась своими переживаниями по поводу экологической безопасности.По соседству с ними в промзоне расположен завод «LTM», возле которого работники банка заметили большие неестественных цветов лужи.- По окрасу луж есть подозрение на их химичность, и для нас это очень тревожный знак, так как рядом в корпоративном детском саду гуляют наши дети, - поделилась девушка, попросив обратить внимание на этот факт контролирующие органы.Поддержали ее далеко не все блогеры. Многие отметили, что проверять здесь нужно не только завод, но и детский сад, а точнее его законность нахождения в промзоне.Нашелся в этой дискуссии и работник завода, который заявил, что предприятие производит фиброцементную плиту для облицовки фасадов, в состав которой входят совсем не токсичные вещества.