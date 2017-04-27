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Некоторым управляющим компаниям Обнинска грозит «уголовка»?

27 апреля 2017
ЖКХ


Некоторым управляющим компаниям Обнинска грозит «уголовка»?

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель регионального Управления государственной жилищной инспекции Руслан САИДОВ.

Он пояснил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении ряда управляющих компаний, а также о лишении некоторых лицензии и отзыве домов из реестра.

Однако озвучивать «имена» коммунальных организаций областной куратор ЖКХ не стал. Впрочем, не назвал он и лидеров в этой сфере, которым удается на достойном уровне выполнять свои обязательства. Известно лишь, что на сегодняшний день на совесть трудятся только 5 компаний из 20.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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