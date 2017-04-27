В Обнинске становится меньше брошенных автомобилей

Коммунальный инспектор похвалил обнинцев за то, что они стали больше жаловаться

В Обнинске продолжаются работы по выявлению бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта.Если всего с начала текущего года специальной службой МПКХ выявлено и оклеено предупреждениями об эвакуации 113 машин, то за текущую неделю таковых было выявлено 6. И если с января на стоянку эвакуировали 13 автомобилей, то на этой неделе – всего одну. Так что эффект от такой работы очевиден.При этом 5 машин передано их законным владельцам, еще 5 по решению суда принято в муниципальную собственность, а 8 было утилизировано. На хранении в настоящее время находятся 27 автомобилей.