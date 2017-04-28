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28 апреля 2017
Происшествия
В Обнинске с 17 этажа строящегося дома упал рабочий!
Вчера в Обнинске с 17 этажа возводящегося дома упал строитель.
Погибший, уроженец Узбекистана 1983 года рождения был разнорабочим на стройке.
С высоты он упал вместе с груженой кирпичом тележкой.
Где конкретно произошло ЧП, не уточняется. Известно лишь, что инцидент случился в 26 микрорайоне. В данный момент там идет строительство ЖК «Мирный».
Теперь следствию предстоит выяснить, легально ли трудился погибший и какова причина трагедии: несоблюдение правил безопасности на стройке или неосторожность самого потерпевшего.
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