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28 апреля 2017
Медицина
За обнинского врача, обвиняемого в мошенничестве, вступились Безруковы
Режиссер и драматург Виталий БЕЗРУКОВ попросил общественной защиты для обнинского врача Павла СВИРИДОВА на пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей».
Напомним, онкологу центра брахитерапии предъявлено обвинение в мошенничестве. Его подозревают в том, что он брал деньги за операции, которые должны проводиться бесплатно.
Безруков заявил, что пять лет назад ему поставили онкологический диагноз и только благодаря Свиридову он смог полностью излечиться.
Те, кто защищает обнинского доктора, утверждают, что по новым квотам на 2016-17 годы невозможно проводить дорогостоящие операции качественно, мол, потому врачи и вынуждены идти против закона ради больных.
Поддержал отца и актер Сергей БЕЗРУКОВ, который подтвердил: папа жив только благодаря Павлу Свиридову.
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