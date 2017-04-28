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За обнинского врача, обвиняемого в мошенничестве, вступились Безруковы

28 апреля 2017
Медицина


За обнинского врача, обвиняемого в мошенничестве, вступились Безруковы

Режиссер и драматург Виталий БЕЗРУКОВ попросил общественной защиты для обнинского врача Павла СВИРИДОВА на пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей».

Напомним, онкологу центра брахитерапии предъявлено обвинение в мошенничестве. Его подозревают в том, что он брал деньги за операции, которые должны проводиться бесплатно.

Безруков заявил, что пять лет назад ему поставили онкологический диагноз и только благодаря Свиридову он смог полностью излечиться.

Те, кто защищает обнинского доктора, утверждают, что по новым квотам на 2016-17 годы невозможно проводить дорогостоящие операции качественно, мол, потому врачи и вынуждены идти против закона ради больных.

Поддержал отца и актер Сергей БЕЗРУКОВ, который подтвердил: папа жив только благодаря Павлу Свиридову.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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