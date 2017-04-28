Российские энергетики консолидируют опыт борьбы с последствиями стихийных бедствий

26 и 27 апреля 2017 года на базе калужского филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» состоялся всероссийский учебно-методический сбор, призванный объединить лучшие практики повышения надежности функционирования сетевого комплекса в неблагоприятных погодных условиях и выработать меры по повышению оперативности ликвидации технологических нарушений.Открывая мероприятие, в котором приняли участие технические руководители, сотрудники подразделений оперативно-технологического и ситуационного управления ДЗО ПАО «Россети», представители органов власти и контролирующих органов, первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра» Александр Пилюгин отметил: - Прошедшая зима наглядно продемонстрировала, что для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса необходима выработка ряда принципиально новых управленческих решений. Последствия аномальных погодных явлений, зафиксированных в ноябре 2016 года в зонах ответственности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, ликвидация которых потребовала беспрецедентной консолидации усилий энергетиков, стали предметом детального анализа. Необходимые выводы сделаны и уже сегодня они позволяют более эффективно решать производственные задачи. Предлагаю сегодня обменяться подобным опытом, поскольку обеспечение надежного электроснабжения потребителей – наша общая, единая задача.Для демонстрации приобретенных навыков работы в сложных погодных условиях был выбран формат интерактивных штабных учений.По легенде тренировки повторяются события ноября 2016 года: атмосферный фронт шириной до 60 км, сопровождающийся ледяным дождем, проходит по всей территории Калужской области. Оперативная обстановка стремительно ухудшается. К 5 утра в результате массового выхода из строя электросетевых объектов обесточены десятки тысяч потребителей. Сил сотрудников РЭС на пострадавших территориях для стабилизации ситуации объективно недостаточно.К этому моменту оперативно собранный в Калугаэнерго Штаб принимает решение о переброске в пострадавшие районы дополнительных сил и средств, в том числе бригад других подразделений энергокомпании и подрядных организаций. Заранее просчитываются варианты временного размещения сотрудников, обеспечения их всем необходимым для проведения работ, в том числе финансовыми средствами, и возможные схемы передислокации персонала. Параллельно организовано тесное взаимодействие с МЧС и информирование населения о ведущихся работах по телефонам горячих линий и через СМИ.Принято решения об использовании для обнаружения повреждений на линиях электропередачи беспилотных летательных аппаратов, мобильность которых в условиях затрудненного стихией дорожного движения намного выше, чем штатного автотранспорта.Грамотная организация работ, четкий контроль за перемещениями и действиями персонала и оперативный обмен информацией, даже несмотря на дальнейшее ухудшение погодных условий, вызывающих новые отключения, уже к вечеру позволяют восстановить электроснабжение потребителей по временной схеме, а концу вторых суток перевести электросетевой комплекс в штатный режим.Подробному анализу тренировки был посвящен второй день учебно-методического сбора. Участники мероприятия отметили положительные и обсудили ряд спорных моментов, предложив свои варианты действий на разных этапах развития чрезвычайной ситуации. В частности, была отмечена критическая важность оптимизации процесса информирования населения о ходе и прогнозных сроках завершения восстановительных работ, в том числе за счет повышения качества работы горячих линий, более плотного взаимодействия с МЧС, муниципалитетами, районными администрациями.Кроме того, главный инженер ПАО "Россети" Дмитрий Гвоздев особо подчеркнул необходимость усиления превентивной работы для предотвращения самого факта массовых технологических нарушений. Так, на участках линий электропередачи, где в условиях штормового ветра особенно велик риск возникновения коротких замыканий из-за контакта с ЛЭП ветвей и верхушек деревьев, падающих из-за пределов охранной зоны, обычный провод следует заменить на изолированный, менее подверженный повреждениям.По окончании дискуссионной части была организована демонстрация специализированной техники, которая имеется в распоряжении персонала Калугаэнерго. В текущем году автопарк калужского филиала энергокомпании планируется пополнить еще 35 единицами спецтехники, в том числе 6 высокопроходимыми бригадными автомобилями, 6 авитогидроподъемниками 7 бурильными машинами. Их применение позволит существенно повысить эффективность действий энергетиков в условиях неблагоприятных погодных явлений. Аналогичное расширение парка техники организовано сейчас и в других филиалах ПАО «МРСК Центра и Приволжья».Завершая мероприятие, участники резюмировали, что консолидированный опыт, полученный в рамках подобных учебно-методических сборов, при условии его адаптации к условиям конкретных территорий ответственности сетевых компаний, в значительной мере будет способствовать повышению оперативности реагирования на угрозы надежности электроснабжения и повышению запаса прочности энергосистемы в целом.

Алексей Писаревский

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго»