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28 апреля 2017
Образование
Две обнинские школы сегодня обезглавлены
Руководитель первого учебного заведения отсутствует с апреля этого года, а в тринадцатой школе директора нет и вовсе с ноября прошлого года.
Как пояснила журналистам портала Obninsk.Name начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, руководителей учебных заведений назначает учредитель, которым выступает администрация города. Свою рекомендацию в этом вопросе, естественно, высказывает и управление общего образования.
Комиссия, созданная при управлении образования проводит в настоящий момент процедуру аттестации всех кандидатов, чьи дела лягут на стол главы администрации для принятия решения.
- Кандидаты уже 20 апреля прошли тестирование, причем успешно, - рассказывает Волнистова. - У всех, как и положено, показатель свыше 70%.
Сегодня на вакансии претендуют пять человек, причем нашли их в самих школах, так что потенциальный руководитель учебного заведения будет уже хорошо знаком коллективу педагогов.
В управлении общего образования надеются, что в мае «директорские» вакансии будут закрыты, и получать аттестаты выпускники этих двух школ будут за подписью директора, а не человека, временно занимающего эту должность.
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