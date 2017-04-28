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Две обнинские школы сегодня обезглавлены

28 апреля 2017
Образование


Две обнинские школы сегодня обезглавлены

Сейчас директоров нет в двух учебных заведениях города Обнинска – школах номер 12 и 13.

Руководитель первого учебного заведения отсутствует с апреля этого года, а в тринадцатой школе директора нет и вовсе с ноября прошлого года.

Как пояснила журналистам портала Obninsk.Name начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, руководителей учебных заведений назначает учредитель, которым выступает администрация города. Свою рекомендацию в этом вопросе, естественно, высказывает и управление общего образования.

Комиссия, созданная при управлении образования проводит в настоящий момент процедуру аттестации всех кандидатов, чьи дела лягут на стол главы администрации для принятия решения.

- Кандидаты уже 20 апреля прошли тестирование, причем успешно, - рассказывает Волнистова. - У всех, как и положено, показатель свыше 70%.

Сегодня на вакансии претендуют пять человек, причем нашли их в самих школах, так что потенциальный руководитель учебного заведения будет уже хорошо знаком коллективу педагогов.

В управлении общего образования надеются, что в мае «директорские» вакансии будут закрыты, и получать аттестаты выпускники этих двух школ будут за подписью директора, а не человека, временно занимающего эту должность.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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