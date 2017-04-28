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Жилинспекция сжалилась над жителями Усачева, 19

28 апреля 2017
ЖКХ


Жилинспекция сжалилась над жителями Усачева, 19

Долгие месяцы собственники дома девятнадцать ведут войну со своей управляющей компанией «Зеленый остров».

Причем простыми упреками дело не ограничивается, люди хотят заменить коммунальщиков и уже выбрали управляющую компанию, которая будет обслуживать их дом.

Однако УК «Зеленый остров» этому воспротивилась и даже подала в суд на товарищество собственников недвижимости, а Жилинспекция, к которой люди обратились за помощью, развела руками и предпочла оставаться в стороне, пока стороны не закончат «драку».

Выиграв суд у управляющей компании, люди получили и бонус от Жилинспекции, надзорный орган разрешил-таки работать в доме новым коммунальщикам. Как рассказала жительница дома 19 по улице Усачева Галина ШВАРЦБУРГ, новая управляющая компания уже приступила к своим обязанностям: провела осмотр дома и в ближайшее время готова озвучить людям список того, что требует ремонта.

Не бездействует  и УК «Зеленый остров». Кроме повестки в суд, которую получило товарищество, всячески препятствуют работе новой управляющей компании, кормя последних «завтраками» и обещая отдать документы скоро.

Однако в Жилинспекции людей заверили, что «смены власти» в их доме в ближайшее время не произойдет, так как по закону менять управляющую компанию можно не чаще одного раза в год.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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