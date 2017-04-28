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28 апреля 2017
ЖКХ
Жилинспекция сжалилась над жителями Усачева, 19
Причем простыми упреками дело не ограничивается, люди хотят заменить коммунальщиков и уже выбрали управляющую компанию, которая будет обслуживать их дом.
Однако УК «Зеленый остров» этому воспротивилась и даже подала в суд на товарищество собственников недвижимости, а Жилинспекция, к которой люди обратились за помощью, развела руками и предпочла оставаться в стороне, пока стороны не закончат «драку».
Выиграв суд у управляющей компании, люди получили и бонус от Жилинспекции, надзорный орган разрешил-таки работать в доме новым коммунальщикам. Как рассказала жительница дома 19 по улице Усачева Галина ШВАРЦБУРГ, новая управляющая компания уже приступила к своим обязанностям: провела осмотр дома и в ближайшее время готова озвучить людям список того, что требует ремонта.
Не бездействует и УК «Зеленый остров». Кроме повестки в суд, которую получило товарищество, всячески препятствуют работе новой управляющей компании, кормя последних «завтраками» и обещая отдать документы скоро.
Однако в Жилинспекции людей заверили, что «смены власти» в их доме в ближайшее время не произойдет, так как по закону менять управляющую компанию можно не чаще одного раза в год.
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