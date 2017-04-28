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Работники ОАО «РЖД» устроили в Обнинске беспорядок

28 апреля 2017
Транспорт


Работники ОАО «РЖД» устроили в Обнинске беспорядок

Настоящий скандал разразился вчера вечером на обнинском железнодорожном вокзале перед отправкой электрички в сторону Калуги на 18:22.

Как обычно, в то самое время, когда опаздывающим пассажирам необходимо срочно купить билет, одну из двух касс закрыли в связи с передачей смены. А во второй зависла компьютерная программа и огромная очередь из желающих уехать стала возмущаться по поводу происходящего. Электричка уже подъехала, а народ беспомощно толпился возле кассы и терминала. Последний, как назло, тоже сломался. У одной из пассажирок застряли там деньги. Назад их терминал так и не «выплюнул».

В итоге люди с криками негодования кинулись к турникетам, и охранники многих пропустили бесплатно. Повезло в основном представителям старшего и среднего возраста. А молодые люди попросту перепрыгивали через турникеты, за что получали в свой адрес изрядную долю оскорблений со стороны работников ОАО «РЖД».

– Пишите жалобы, пусть открывают вторую кассу, – советовали охранники более солидным пассажирам.

Но самое обидное, что всех этих безбилетников потом еще и оштрафовали контролеры. Тем было совершенно неинтересно выслушивать историю про неработающую кассу и терминалы. И пассажиры платили по полной программе.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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