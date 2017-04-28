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28 апреля 2017
Криминал
В Малоярославце оскорбленная женщина утопила машину возлюбленного
Выяснение отношений с возлюбленным закончилось для жительницы соседнего с Обнинском Малоярославца возбуждением уголовного дела.
По версии полиции, еще весной прошлого года фигурантка познакомилась с молодым человеком. Однако спустя некоторое время мужчина решил расстаться со своей пассией. Неприятный разговор состоялся на окраине города, куда пара приехала на автомобиле инициатора разрыва.
Оскорбленная решением своего возлюбленного, женщина решила ему отомстить: она поймала момент, когда тот выйдет из машины, села за руль и уехала. Добравшись до ближайшего обрыва, особа вышла из салона, оставив автомобиль заведенным, который в итоге скатился в реку.
Согласно действующему законодательству, теперь фигурантке грозит до пяти лет тюрьмы.
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