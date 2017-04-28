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Обнинские лифты уже не в силах ждать капремонта

28 апреля 2017
ЖКХ


Обнинские лифты уже не в силах ждать капремонта

В Обнинске уже не первый год проводится замена лифтов по программе капремонта.

Только дело движется очень медленно.

Нет, сама программа выполняется согласно составленному графику. Ежегодно меняется определенное количество лифтов. Остальные ждут своего срока. Другое дело, что пока наступят эти сроки, многие лифты могут просто не «дожить» до своей очереди.

Так, вчера в Обнинске сразу два из них дали сбой: на улице Гагарина, 17 и на улице Курчатова, 15. Оба лифта в этих домах сломались, когда в них находились люди. Жильцы позвонили в службу 112 и на место выехали специалисты-механики предприятия «РусЛифт». Застрявших людей вызволили, а лифты сейчас ремонтируют.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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