|
28 апреля 2017
Общество
Обнинские кадеты протестировали «детектор лжи»
Сотрудники ведомства рассказали ребятам о работе следователей и криминалистов, о порядке производства некоторых следственных действий, о возможностях современных экспертных исследований. Кадеты посетили кабинеты сотрудников управления, музей криминалистики, кабинет эксперта-криминалиста, также добровольцы приняли участие в мини-исследовании на «детекторе лжи».
Во время экскурсии дети задавали интересующие вопросы о правоохранительной системе государства, а также о деятельности Следственного комитета. Ребята уверили, что встреча получилась для них познавательной и интересной.
Просмотров: 110
Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #следователи, #кадеты, #экскурсия:
26 апреля 2017
Начальник обнинского ОМВД обсудил развитие кадетского движения в городе
Главный полицейский города Александр КУДРЯШОВ провел встречу с руководством Технического лицея, на базе
24 апреля 2017
В Обнинске обновят Доску почета
В Обнинске к 1 мая будет обновлена Доска почета. В связи с этим предприятия и организации города подали
21 апреля 2017
Житель Обнинска может сесть в тюрьму из-за кепки
Следственный комитет Калужской области возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Обнинска,
19 апреля 2017
Спецслужбы перекрыли подъезды к спорткомплексу «Олимп»
Жители Обнинска сегодня могли наблюдать, как возле дворца спорта «Олимп» съехались представители всех
19 апреля 2017
Обнинский ученый кот опять остался безусым
Работники коммунальных служб города уже устали приделывать усы металлической статуе ученого кота, установленного
20 апреля 2017
В Обнинске зафиксировано рекордное количество свадеб
Как рассказала начальник отдела записи актов гражданского состояния Лидия СИНЕЦКИНА, за две недели апреля
18 апреля 2017
В Обнинском роддоме скоро появится WI-FI
Как рассказал заведующий роддомом наукограда Виктор САМАРДАК, посетители этого медицинского учреждения
18 апреля 2017
Вера Плашкевич начала пропускать заседания комитетов
На сегодняшнем заседании комитета по социальной политике Обнинского городского Собрания отсутствовала
18 апреля 2017
Обнинских школьников не берут работать «из вредности»!
Желающие подработать летом старшеклассники могут довольствоваться лишь тем, что предлагают им обнинские
17 апреля 2017
В пасхальных мероприятиях приняли участие несколько тысяч обнинцев
В минувшее воскресенье все православные отметили один из самых светлых праздников – Пасху. В Обнинске
Архив новостей
Самое оцененное
31 марта 2017
Лоточники шокировали покупателей бредовыми ценниками
То, что культура обнинской лоточной торговли достигла своего дна, жители
31 марта 2017
Ухудшение ситуации на платной Киевке ожидают к лету
Тема введения в действие платного режима на участке трассы М-3 Украина
11 апреля 2017
«Аксеновские» торговцы совсем обнаглели
О палаточном шалмане на улице Энгельса, журналисты портала Obninsk.Name рассказывали
Самое читаемое
Криминал
19 апреля 2017
Обнинец убит термосом прямо на автобусной остановке!
ЖКХ
18 апреля 2017
С 10 апреля плата за ОДН опять изменится
Лента новостей
28 апреля 2017
Губернатор АРТАМОНОВ предложил мэру Харлампову уйти
Жителям...
28 апреля 2017
В Балабанове открыли
Сегодня...
28 апреля 2017
В Малоярославце оскорбленная женщина утопила машину возлюбленного
Выяснение...
28 апреля 2017
Жилинспекция сжалилась над жителями Усачева, 19
Долгие...
28 апреля 2017
Российские энергетики консолидируют опыт борьбы с последствиями стихийных бедствий
26...
28 апреля 2017
Калужские силовики провели антитеррористические учения на НИФХИ
Оперативным...
27 апреля 2017
Коммунальный инспектор похвалил обнинцев за то, что они стали больше жаловаться
Сегодня...
27 апреля 2017
Некоторым управляющим компаниям Обнинска грозит «уголовка»?
Об...
27 апреля 2017
В Обнинске начали
В...
27 апреля 2017
В Обнинске
Вчера...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
27
У страха глаза велики?
2
5
В Обнинске зоозащитный центр «Новый ковчег» отказался помочь бездомному котенку!
3
4
Бюджет города может спасти возврат долгов
4
4
С 10 апреля плата за ОДН опять изменится
5
3
Седина в бороду...
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
У страха глаза велики?
3
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
4
19
Обнинск и «совхоз «Боровский» поделили спорные деревни пополам!
5
9
Свято место...
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
У страха глаза велики?
3
27
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
4
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
5
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
Доска объявлений
События
90
Компьютеры
307
Работа
1136
Недвижимость
2851
Авто-мото
453
Бытовая техника
359
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1055
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2426
Разное
1171
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.