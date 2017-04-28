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Обнинские кадеты протестировали «детектор лжи»

28 апреля 2017
Общество


Обнинские кадеты протестировали «детектор лжи»

Ученики кадетского класса Технического лицея побывали в Калуге на экскурсии по управлению Следственного комитета Калужской области.

Сотрудники ведомства рассказали ребятам о работе следователей и криминалистов, о порядке производства некоторых следственных действий, о возможностях современных экспертных исследований. Кадеты посетили кабинеты сотрудников управления, музей криминалистики, кабинет эксперта-криминалиста, также добровольцы приняли участие в мини-исследовании на «детекторе лжи».

Во время экскурсии дети задавали интересующие вопросы о правоохранительной системе государства, а также о деятельности Следственного комитета. Ребята уверили, что встреча получилась для них познавательной и интересной.


 
 
Автор новости: Константин Еременко

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