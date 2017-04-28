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28 апреля 2017
Мероприятия
В Балабанове открыли три окна МФЦ
Ранее в муниципалитете планировали построить целое здание, предусмотренное под эти нужды. Однако в силу разных обстоятельств, проект осуществить не удалось. Балабановцам приходилось обращаться за госуслугами в соседние населенные пункты – Боровск и Кабицыно.
Сегодня МФЦ на три окна открылся в удаленном микрорайоне города по адресу: ул. Дзержинского, 87. Он стал 71-м центром «Мои документы», открытым на сегодняшний день в Калужской области.
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