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28 апреля 2017
Власть
Губернатор АРТАМОНОВ предложил мэру Харлампову уйти
Жителям соседнего с Обнинском Малоярославца уже много лет не везет с мэрами.
Каждый, кто приходит на эту должность, каким-то образом себя дискредитирует. Сами жители Малоярославца даже шутят о том, что это место кто-то заколдовал.
Некоторое время назад посыпались обвинения и в адрес нынешнего главы администрации города Григория ХАРЛАМПОВА. Ходили разговоры о том, что он предоставлял работникам мэрии и их родственникам жилье в домах, признанных аварийными, чтобы те потом могли бесплатно получить новые квартиры. Расследованием этого дела даже занялись в следственном отделе района. А местные газеты опубликовали по этому поводу целый ряд статей, компрометирующих Харлампова и его подчиненных. Есть информация, что следствие завершено и обвинительное заключение передано в прокуратуру на утверждение.
Разумеется, не мог не отреагировать на это и губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. На недавнем заседании консультативного совета глав администраций, который проходило в Малоярославце, глава региона предложил Харлампову собирать вещи и идти на выход. Пока данным предложением мэр не воспользовался.
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