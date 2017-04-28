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Обнинские приставы заставят бизнесменов заплатить деньги работникам

28 апреля 2017
Экономика


Обнинские приставы заставят бизнесменов заплатить деньги работникам

Далеко не на всех обнинских предприятиях благополучно обстоит ситуация с выплатой заработной платы.

Как проинформировал начальник судебных приставов Обнинска Вадим ТИМОФЕЕВ, одна из городских строительных фирм задолжала своим работникам несколько миллионов рублей. В итоге работники подали в суд, выиграли его, но денег своих так до сих и не получили.

В связи с этим на днях судебные приставы исполнители наложили арест на имущество данного предприятия, оцененное в 8 миллионов рублей. В ближайшее время будет решаться вопрос о его реализации. А вырученные деньги пойдут на выплату долга пострадавшим людям.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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