Руководство города и силовики взялись за лопаты

Местные жители, прогуливавшиеся по Аллее Победы, могли сегодня наблюдать удивительную картину - прямо на их глазах активно орудовали лопатами и сажали деревья мэр города Владислав ШАПША , прокурор Юрий ЧУМАК, председатель местной думы Владимир ВИКУЛИН , главный полицейский города Александр КУДРЯШОВ и многие другие известные люди Обнинска.

Как оказалось, чиновники, депутаты, руководители различных городских служб и ведомств, а также крупные обнинские бизнесмены пришли сюда, чтобы посадить саженцы для будущего Парка Победы. К ним присоединились и обычные горожане, решившие принять участие в благоустройстве центра наукограда. К активистам присоединился даже взвод спецназа!

Всего же в Парке Победы сегодня появилось около 100 сахарных кленов и более тысячи кустарников. Приобретены они были на средства таких организаций, как: "Русский дом", "Обнинскоргсинтез", "Остов", "Квартал" и "Варвикс". Руководители и сотрудники этих компаний также приняли участие и в посадке саженцев. Например, "Обнинскоргсинтез" был представлен большой группой молодых людей, которые весьма энергично взялись за работу и одними из первых установили свою часть деревьев.





