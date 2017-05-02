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2 мая 2017
Культура
Обнинцы предлагают сменить "репертуар" поющих фонтанов
Естественно синхронизация воды, света и музыки привела в восторг зрителей. Однако нашлись и те, кто подверг критике эту забаву, указав организаторам, что музыкальные композиции необходимо все-таки менять, потому что восхищаться из года в год одними и теми же произведениями попросту не возможно.
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