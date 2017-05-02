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Обнинцы предлагают сменить "репертуар" поющих фонтанов

2 мая 2017
Культура


Обнинцы предлагают сменить "репертуар" поющих фонтанов

На днях в городе начали работать фонтаны, а вчера вечером состоялось первое в этом году свето-музыкальное шоу.

Посмотреть это представление решили многие горожане, поэтому народу на улице Победы собралось не мало. Несмотря на то, что это развлечение в городе существует достаточно давно, среди зрителей оказались те, кто увидел его впервые.

Естественно синхронизация воды, света и музыки привела в восторг зрителей. Однако нашлись и те, кто подверг критике эту забаву, указав организаторам, что музыкальные композиции необходимо все-таки менять, потому что восхищаться из года в год одними и теми же произведениями попросту не возможно.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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