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Обнинцы «зажарились» в своих квартирах!

2 мая 2017
ЖКХ


Обнинцы «зажарились» в своих квартирах!

Сегодня телефон редакции разорвался от звонков возмущенных граждан.

Обнинцы недоумевают, почему на улице стоит жара, а в квартирах по-прежнему «шпарят» батареи.

- У моих друзей из Калуги, Сосенского, Малоярославца, Ермолина и Балабанова уже отключили отопление. А у нас, что происходит? Батареи не просто теплые – они горячие. Такое ощущение, что «Теплоснабжению» выгодно топить дома в жару, - недоумевает жительница дома №11а с улицы Красных зорь Ольга.

- Мне приходится кондиционер включать, чтобы не задохнуться! – возмущается жительница Пушкина, 2/5 Марина ИВАНОВА.

Как пояснил начальник МП «Теплоснабжение» Юрий ЮРКОВ, постановлением администрации отопительный сезон заканчивается лишь 4 мая.

Дело в том, что по нормативам теплая погода (выше +8 градусов) должна продержаться пять суток, прежде чем отопление выключат. Учитывая, что наш регион постигло резкое изменение температуры, и холод молниеносно сменился на летнюю жару, время нажать на «рубильник» для тепловиков еще не пришло.

Более того, мэр Обнинска Владислав ШАПША предрек еще одну волну недовольства граждан.

- 4 мая мы отопление выключим, а уже 6 числа ожидается очередное похолодание. Неудобства в такой период неизбежны, эту неделю нужно просто потерпеть, - считает мэр.

Тем не менее, стоит отметить, что соседним районам никакие нормативы не помешали остановить работу котельных.

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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