|
2 мая 2017
Власть
Станиславу Филиппову предложили должность зама главы администрации Боровского района
Как удалось выяснить журналистам нашего новостного портала у самого Станислава Николаевича, его уход имеет вполне серьезные и привлекательные основания: Филиппову предложили кресло заместителя главы администрации Боровского района по вопросам экономического развития.
К новым обязанностям Станислав Филиппов, как рассказал он сам, приступит уже завтра.
Напомним, что в администрации Обнинска Филиппов проработал семь лет, полтора года в должности начальника Управления экономики и инновационного развития.
- Я искренне хочу поблагодарить всех за активное сотрудничество со мной лично, и с Управлением в целом, по освещению экономических и международных событий. Ваш профессионализм и отношение к делу мотивировали и меня на «подвиги», - прокомментировал свой уход Филиппов.
Просмотров: 287
Последние новости из рубрики «Власть» и по тэгам #власть, #администрация, #начальник управления, #экономика:
28 апреля 2017
Губернатор АРТАМОНОВ предложил мэру Харлампову уйти
Жителям соседнего с Обнинском Малоярославца уже много лет не везет с мэрами. Каждый, кто приходит на
24 апреля 2017
В Обнинске скоро начнется ремонт дорог и дворов
Отыграны первые работы по благоустройству дворов и городских дорог. Так, к примеру, прошел конкурс среди
25 апреля 2017
Геннадий Скляр рассказал о своей активной международной деятельности
Депутат Государственной Думы РФ Геннадий СКЛЯР провел сегодня в Обнинске пресс-конференцию с местными
24 апреля 2017
Боровские депутаты отметили День местного самоуправления в Крыму
Депутаты соседнего с Обнинском Боровского района отметили День местного самоуправления поездкой в Крым.
21 апреля 2017
Геннадий Ананьев отказался устраивать публичную «порку» должникам
Накануне в рамках заседания совместного заседания комитетов по финансам и экономической политике депутаты
20 апреля 2017
Депутаты Заксобрания раскрыли свои доходы
На официальном сайте парламента Калужской области появились сведения о благосостоянии избранников народа.
19 апреля 2017
Депутаты стесняются говорить о премиях одаренным детям?
Видимо, устав от критики, льющейся в адрес депутатского творения под названием Положение о премиях выдающимся
19 апреля 2017
Завтра в Заксобарнии Калужской области освободится мандат
Двадцатого апреля состоится заседание пятой сессии Законодательного Собрания Калужской области. В этот
17 апреля 2017
Обнинские депутаты были услышаны в Совете Федерации
На днях в Калуге состоялся совместный съезд депутатов представительных органов муниципальных образований
11 апреля 2017
Жители Балабанова сушат трусы и носки на здании администрации
Не первый год администрация соседнего с Обнинском Балабанова ведет борьбу за облагораживание муниципалитета.
Архив новостей
Самое оцененное
11 апреля 2017
«Аксеновские» торговцы совсем обнаглели
О палаточном шалмане на улице Энгельса, журналисты портала Obninsk.Name рассказывали
5 апреля 2017
Уехать из Обнинска на электричке становится все сложнее
Жители Обнинска и гости города, которым периодически приходится пользоваться
28 апреля 2017
Работники ОАО «РЖД» устроили в Обнинске беспорядок
Настоящий скандал разразился вчера вечером на обнинском железнодорожном
Самое читаемое
Криминал
19 апреля 2017
Обнинец убит термосом прямо на автобусной остановке!
ЖКХ
18 апреля 2017
С 10 апреля плата за ОДН опять изменится
Лента новостей
2 мая 2017
В Обнинске
На...
2 мая 2017
В День Победы обнинцев приглашают на пробежку
О...
2 мая 2017
Из Ермолина под видом мусора вывозят грунт?
В...
2 мая 2017
На аварийные дома Обнинска снова не позарилась ни одна управляющая компания!
Обнинская...
2 мая 2017
В Обнинске появились плакаты с фотографиями участковых
В...
2 мая 2017
Обнинский танцевальный коллектив произвел фурор в Санкт-Петербурге!
Детский...
28 апреля 2017
В Балабанове открыли
Сегодня...
28 апреля 2017
Обнинские кадеты протестировали «детектор лжи»
Ученики...
28 апреля 2017
В Малоярославце оскорбленная женщина утопила машину возлюбленного
Выяснение...
28 апреля 2017
Жилинспекция сжалилась над жителями Усачева, 19
Долгие...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
5
Первый сетевик зашел в Старый город сзади!
2
3
Обнинцы заподозрили газовщиков в мошенничестве
3
3
Седина в бороду...
4
2
Обнинские лифты уже не в силах ждать капремонта
5
2
Прокуратура наказала руководителей «Дикси» за табачный запах в магазине
1
27
У страха глаза велики?
2
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
3
19
Обнинск и «совхоз «Боровский» поделили спорные деревни пополам!
4
9
Свято место...
5
7
Обнинцы считают лукавством отчеты чиновников о растущей зарплате горожан!
1
32
Жителей Олимпийской деревни агитируют против присоединения к Обнинску
2
27
У страха глаза велики?
3
27
Прими участие в проекте «Народный доктор»!
4
23
Борцы с вредными привычками обнинцев получат 450 тысяч от города
5
21
Между обнинской властью и жителями Кабицыно состоялся конструктивный диалог
Доска объявлений
События
90
Компьютеры
307
Работа
1136
Недвижимость
2852
Авто-мото
453
Бытовая техника
359
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1055
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2427
Разное
1170
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.