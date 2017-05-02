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Станиславу Филиппову предложили должность зама главы администрации Боровского района

2 мая 2017
Власть


Станиславу Филиппову предложили должность зама главы администрации Боровского района

Сегодня стало известно о том, что свой пост начальника Управления экономики и инновационного развития покидает Станислав ФИЛИППОВ.

Как удалось выяснить журналистам нашего новостного портала у самого Станислава Николаевича, его уход имеет вполне серьезные и привлекательные основания: Филиппову предложили кресло заместителя главы администрации Боровского района по вопросам экономического развития.

К новым обязанностям Станислав Филиппов, как рассказал он сам, приступит уже завтра.

Напомним, что в администрации Обнинска Филиппов проработал семь лет, полтора года в должности начальника Управления экономики и инновационного развития.

- Я искренне хочу поблагодарить всех за активное сотрудничество со мной лично, и с Управлением в целом, по освещению экономических и международных событий. Ваш профессионализм и отношение к делу мотивировали и меня на «подвиги», - прокомментировал свой уход Филиппов.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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