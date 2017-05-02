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Кабицынскую дорогу отремонтируют четвертый раз за сезон

2 мая 2017
Дороги


Кабицынскую дорогу отремонтируют четвертый раз за сезон

Дорогу Обнинск-Балабаново, проходящую через деревню Кабицыно, отремонтируют до конца мая.

Такое заявление сегодня сделал директор ДРСУ-5 (АО «Калугаавтодор») Александр ГОРОХОВ. Места, которые в результате проседания и вспучивания грунта деформированы, будут восстанавливать «картами». А остальные повреждения ожидает исключительно ямочный ремонт. Предварительно сотрудники ДРСУ-5 уберут песок и щебень, которыми они в последний раз попытались «уберечь» водителей от встреч с асфальтными изъянами.

Заметим, что за весенний период боровское представительство АО «Калугаавтодор» уже трижды проводило ямочный ремонт: асфальтом плохого качества, щебнем и, наконец, щебнем, перемешанным с песком. Ответ о правомочности такой борьбы с ямами на дороге регионального значения, содержание которой финансируется из средств областного бюджета, местные журналисты попросили дать главу Министерства дорожного хозяйства Ольгу ИВАНОВУ. В ведомстве пообещали ответить в установленные законом сроки.

Напомним, что предстоящий ремонт станет для кабицынской дороги уже четвертым за сезон.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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