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2 мая 2017
Дети
Обнинский танцевальный коллектив произвел фурор в Санкт-Петербурге!
В результате, жюри из заслуженных деятелей культуры России высоко оценили талант юных обнинских артистов, яркость и выразительность их костюмов, присвоив им звание лауреата 2-ой степени в номинации «Стилизация народного танца».
Кроме того, всего два из 25-ти коллективов, принимавших участие в конкурсе, были удостоены отдельного приза - экскурсией в лимузине по ночному Петербургу. Одним из этих коллективов стал как раз обнинский ансамбль «Аракс».
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