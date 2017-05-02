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Обнинский танцевальный коллектив произвел фурор в Санкт-Петербурге!

2 мая 2017
Дети


Обнинский танцевальный коллектив произвел фурор в Санкт-Петербурге!

Детский танцевальный ансамбль «Аракс» под руководством Лилит ЕСАЯН только что приехал из Санкт-Петербурга, где участвовал в 7-ом Всероссийском фестивале-конкурсе «Ассамблея искусств».

В результате, жюри из заслуженных деятелей культуры России высоко оценили талант юных обнинских артистов, яркость и выразительность их костюмов, присвоив им звание лауреата 2-ой степени в номинации «Стилизация народного танца».

Кроме того, всего два из 25-ти коллективов, принимавших участие в конкурсе, были удостоены отдельного приза - экскурсией в лимузине по ночному Петербургу. Одним из этих коллективов стал как раз обнинский ансамбль «Аракс».
 
 
 
Автор новости: Константин Еременко

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