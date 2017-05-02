Из Ермолина под видом мусора вывозят грунт?

В соседнем с Обниснком Ермолине, на территории поселка опытного хозяйства (ОПХ) «Ермолино» в последнее время наблюдается повышенная активность.Довольно часто местные жители становились свидетелями, как оттуда вывозят землю по несколько фур за раз.Такая ситуация обеспокоила ермолинскую администрацию и на прошедшей на прошлой неделе Думе, депутатам было сказано, что было бы хорошо «поймать водителей за руку». И вот сегодня одному из народных избранников, члену добровольной народной дружины Егору ГРАБЕНКО, можно сказать, повезло.Как рассказал корреспондентам Егор Игоревич, он стал свидетелем, как с территории ОПХ выезжают четыре фуры, груженные грунтом. Естественно, депутат вызвал на место происшествия полицию, которая по приезду задержала водителей и потребовала с них объяснения.- Водители попытались объяснить, что у ворсинского технопарка заключен договор с ОПХ на вывоз мусора, однако, документов никаких предъявить не смогли. Да и земля мало напоминает лично мне мусор, - сказал Егор Грабенко.Позже стражи правопорядка связались по телефону с представителями компании якобы вывозящей мусор и выяснили, что документы вроде как есть, но пока еще в процессе подготовки.Разбираться, почему вместо мусора вывозят грунт, и есть ли и на это разрешительные бумаги в дальнейшем будет полиция.