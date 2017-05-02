Обнинск
Новости
Горожане готовы помочь таблетками онкобольному

2 мая 2017
Резонанс


Горожане готовы помочь таблетками онкобольному

Отголоски публикации еженедельника «ВЫ и МЫ» о том, что онкобольной мужчина в Обнинске не может получить необходимые препараты, докатились даже до городской администрации.

Разобраться в этом вопросе сити-менеджер Обнинска Владислав ШАПША поручил куратору социального блока Татьяне ПОПОВОЙ. Сегодня на еженедельной планерке глава администрации попросил Татьяну Сергеевну рассказать, как обстоят дела с обеспечением медикаментами.

- Мы выяснили, что лекарства получены 28 апреля. Рецепт был выписан 30 марта, 15 апреля он был предъявлен в аптеку, 25 в аптеке эти препараты уже находились, - рассказала Попова.

К беде обнинца не остались безучастны и обычные горожане, сегодня утром люди позвонили в редакцию, чтобы взять у журналистов координаты больного и отдать ему имеющиеся у них таблетки. Но мужчина не стал злоупотреблять людской добротой и отказался от помощи. В ближайшие дни он будет проходить комиссию МСЭК и в случае назначения ему группы инвалидности станет федеральным льготником. Поэтому надеется, что процедура получения лекарств станет проще.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 161
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Резонанс» и по тэгам #онкология, #лекарственное обеспечение, #медицина:


26 апреля 2017

На создание обнинского Центра доклинических исследований потратят два миллиарда рублей!
Как рассказал во время прошедшей в Обнинске пресс-конференции Геннадий СКЛЯР, Центр доклинических исследований,...
12 апреля 2017

В Обнинске квартирантов заставили вытравить насекомых
В обнинской муниципальной управляющей компании МП «УЖКХ» молниеносно отреагировали на публикацию в прессе,...
4 апреля 2017

В обнинский роддом нагрянула проверка
В первый день рабочей недели в роддоме города Обнинска областной Минздрав провел аудит. Об этом журналистам...
29 марта 2017

ФМБА «повернулось лицом» к Обнинску?
Тему работы КБ №8 на прошедшей сегодня в первом наукограде пресс-конференции депутата Госдумы Геннадия...
27 марта 2017

Задержаны наркоторговцы, несколько месяцев державшие в страхе жителей Белкино
Газета нашего издательства «Неделя Обнинска» недавно рассказала о том, как наркоманы несколько месяцев...
16 марта 2017

Обнинцы считают, что плиточные тротуары разрушаются из-за воровства
На днях журналисты портала Obninsk.Name рассказывали о плачевном состоянии тротуара на улице Аксенова.
14 марта 2017

Боровчанам предлагают за свой счет защищаться от гепатита А
В соседнем с Обнинском Боровском районе жителям, планирующим провести отпуск на курортах Краснодарского...
14 марта 2017

«Сбербанк» готов вернуть людям деньги
Сегодня журналистам портала Obninsk.Name обнинцы рассказали о том, что вчера при оплате квитанций ЕИРЦ...
6 марта 2017

В Обнинске откроется новый детский медцентр
В предстоящее воскресенье в первом наукограде откроется специализированный центр, врачи которого сконцентрируют...
27 февраля 2017

Охранники «Атака» извинились перед покупателем за необоснованные обвинения в краже
Некоторое время назад на нашем сайте была опубликована новость о хамском поведении охранника магазина...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.