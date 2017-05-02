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2 мая 2017
Резонанс
Горожане готовы помочь таблетками онкобольному
Разобраться в этом вопросе сити-менеджер Обнинска Владислав ШАПША поручил куратору социального блока Татьяне ПОПОВОЙ. Сегодня на еженедельной планерке глава администрации попросил Татьяну Сергеевну рассказать, как обстоят дела с обеспечением медикаментами.
- Мы выяснили, что лекарства получены 28 апреля. Рецепт был выписан 30 марта, 15 апреля он был предъявлен в аптеку, 25 в аптеке эти препараты уже находились, - рассказала Попова.
К беде обнинца не остались безучастны и обычные горожане, сегодня утром люди позвонили в редакцию, чтобы взять у журналистов координаты больного и отдать ему имеющиеся у них таблетки. Но мужчина не стал злоупотреблять людской добротой и отказался от помощи. В ближайшие дни он будет проходить комиссию МСЭК и в случае назначения ему группы инвалидности станет федеральным льготником. Поэтому надеется, что процедура получения лекарств станет проще.
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